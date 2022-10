Win for Life Classico: a Orvieto, lungo Corso Cavour, centrato un "10" da oltre 43mila euro

La dea bendata, in questo caso vestita da un biglietto di Win For Life, ha fatto un salto a Orvieto, ma a essere baciato dalla fortuna sarà stato un orvietano o un turista? Forse non lo sapremo mai, fatto sta che nel concorso delle 11 di domenica 9 ottobre, qualcuno a Orvieto ha centrato un "10" da 43.726,77 euro.

Il vincitore - riporta Agipronews - ha piazzato la sua giocata da 1 euro nel punto vendita di Silvia Pollegioni in Corso Cavour 304, indovinando i dieci numeri della combinazione estratta (1 2 3 4 5 6 8 9 18 19), ma non il Numerone (17).