PERUGIA - È tutto pronto per il quarto fine settimana di Frantoi Aperti in Umbria, manifestazione unica nel suo genere giunta alla ventiduesima edizione che fino all’8 dicembre valorizzerà l’Olio extravergine di oliva DOP Umbria e il turismo rurale in molti luoghi della regione. Tra oggi e domenica sono previste iniziative ad Assisi con “Unto - Nei castelli del territorio”, a Magione con “Olivagando” e a Spello con “L’Oro di Spello - 58° Festa dell’olivo e della bruschetta” che si aprirà alle 15.00 con una serie di degustazioni guidate di olio EVO. Per tutto il weekend i ristoranti del centro storico e le taverne proporranno menù a tema, con chef e relatori provenienti da diverse regioni d’Italia. Da segnalare per la giornata di domenica il Mercato dell’olio e dei prodotti tipici, il Mercato dell’Artigianato e Hobbistica, nonché la Festa della Benfinita con la caratteristica Sfilata dei carri abbelliti dalle frasche dell'olivo. Tra i momenti più attesi quello del “Brunch Tour”: domani all’Abbazia di San Girolamo, da dove si può godere di una delle viste più suggestive di Spello e della campagna sottostante, è previsto un brunch accompagnato dalla frizzante musica contemporanea dei(dalle 12.30 su prenotazione); durante l’evento sarà possibile ammirare le opere d’arte dell’artista. Domenica il brunch si terrà invece a Monte del Lago dove ad aprire le porte sarà la Fattoria Frantoio Luca Palombaro: le note jazz del duoe le opere dell’artistaaccompagneranno la degustazione.Ad Assisi in programma per domani la “Passeggiata di piacere” lungo il Fiume Chiascio, da Petrignano di Assisi a Torchiagina, con possibilità di pranzo con prodotti tipici (partenza alle 11.00, informazioni al numero 339 6158624). Alle 18.00 a Petrignano piccolo viaggio intorno alla pittura a olio al quale seguirà un aperitivo con bruschettata e la cena “I sapori della tradizione petrignanese” (prenotazione al 347.9186431). Domenica la “Passeggiata di piacere” attraverserà i luoghi francescani con soste nelle aziende del territorio; ritrovo alle 8.00 a Rivotorto (info ai numeri 339.2957163 e 339.6100731).Sabato e domenica entrerà nel vivo a Magione “Olivagando”, con vari appuntamenti nel centro storico, “Itinerari di degustazione di olio extravergine di oliva e di prodotti tipici” (dalle 16.30 alle 20.00), laboratori per bambini sull’olio in lingua inglese, laboratori di cucito creativo, laboratori artistici con i colori a olio, presentazioni di libri, concerti, mostre fotografiche e di artigianato. Domenica trekking tra gli ulivi, passeggiate a cavallo e iniziative per bambini, per poi chiudere alle 18.00 con il concerto folk deInoltre ci sono altre interessanti iniziative da segnalare, come quella al frantoio La Casella di Todi, dove domani dalle 15.00 alle 18.30 e domenica con orari 9.30-12.00 /15.00-19.00 è in programma “Oliando insieme”, con degustazione di bruschette, zuppe e legumi conditi con l’olio nuovo. Domenica alle 10.30 il professorintratterrà informalmente i presenti con uno speciale “Elogio dell’Olio Extra-Vergine di Oliva” (prenotazioni allo 075.88741). Sempre domenica al Frantoio Berti di Olmo pomeriggio in musica con, concerto blues-country-folk accompagnato da una degustazione di bruschette con l’olio nuovo e prodotti agroalimentari a km 0. Il programma completo delle iniziative è disponibile sul sito ufficiale di Frantoi Aperti, www.frantoiaperti.net.