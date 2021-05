Terni, Camillucci (Cesvol): «Banca del tempo, centri estivi, servizi: le sfide dei volontari per ripartire in presenza»

Sono stati determinanti durante il lockdown, dimostrando che le associazioni di volontariato, nel Ternano, sono una realtà consolidata, che è stata in grado di dare risposte concrete a chi era in difficoltà, ai più fragili. Hanno saputo mettersi in gioco, continuando quella parte della attività che non si poteva più fare in presenza, a distanza. Ora ripartono con le iniziative, anche se una parte delle associazioni deve scontare un anno tremendo, in cui è stato impossibile auto finanziarsi con le iniziative in presenza.

Silvia Camillucci è la coordinatrice del Cesvol, il centro che offre servizi ai volontari e che cerca anche di essere un ponte tra queste persone - solo a Terni i soci Cesvol sono 240, 670 in tutta la regione - che ogni giorno dedicano una parte del proprio tempo e anche del loro talento per gli altri. Una esperienza solida nel Ternano, una testimonianza ancora più preziosa in un momento in cui troppo spesso prevale la visibilità di tanti odiatori. «Siamo in una fase di ripartenza per noi e per le associazioni che devono fare una ulteriore esperienza: riaprire in sicurezza. Quello che possiamo dire è che il volontariato c'è e c'è sempre stato in questi mesi e il Cesvol è stato un supporto che ha fornito agli associati gli strumenti necessari per rimodularsi: ad esempio la strumentazione tecnologica per poter continuare alcuni servizi da remoto». Consegna della spesa, di medicinali, di libri e giornale, supporto telefonico, compagnia sono state le iniziative che più hanno riempito le giornate dei volontari. «Come Cevsol abbiamo attivato la banca del tempo: i volontari hanno messo a disposizione il loro tempo ma anche le loro capacità: lezioni di chitarra, lezioni di disegno e di aiuto compito che ora, con grande attenzione, stiamo riprendendo anche in presenza». La piattaforma perigiovani.it è stata lo strumento per aiutare a distanza a fare i compiti a chi era in difficoltà, «gestita da quindici ragazzi dell'Itis che hanno aiutato altri ragazzi».

Per Camillucci la crescita delle associazioni di volontariato passa anche attraverso «l'inserimento in una azione di sistema: per essere utile deve essere strutturato e non improvvisato». Ed ecco che è nata la collaborazione con il Comune per aiutare chi doveva fare domanda di buoni spesa.

«Oggi c'è bisogno di dare un sostegno motivazionale anche ai volontari - prosegue Camillucci - per tutte quelle realtà che non si sono potute autofinanziare durante l'anno e che ora si trovano in difficoltà». Ripartenza significa anche adeguare gli statuti alla nuova normativa. E' il momento di riprendere in presenza i progetti di lungo respiro «come quello sulla povertà educativa e le diseguaglianze sociali», che diventa più che mai ora di stringente attualità e far ripartire anche i centri estivi «in un momento in cui c'è tanto bisogno di socialità». Poi c'è il lavoro con le associazioni di migranti, «importantissime per l'integrazione e che vanno sostenute». «Cerchiamo di avere un ruolo di ascolto e di servizio ma anche di essere di stimolo e di indicare delle direzioni, stringere legami e relazioni», conclude Camillucci. «Il volontario resta un valore identitario di questo territorio».

