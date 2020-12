Volontariato natalizio: i volontari Ambulaife da Terni a San Pellegrino

SAN PELLEGRINO Le macerie che il sisma del 2016 ha lasciato dietro di sé sono difficili da dimenticare, in primo luogo per chi vive ancora i luoghi colpiti. Un faro questa volta si accende su una frazione di Norcia, San Pellegrino, ancora sul lungo e faticoso percorso della ricostruzione. Ogni famiglia del paese, con l’approssimarsi delle feste, riceverà un cesto natalizio, consegnato porta a porta tra le casette allestite dopo il sisma, naturalmente nel rispetto delle norme anti Covid. Alla testa dei volontari di Ambulaife c’è Mirko Latini, ternano, che da sempre è a fianco delle famiglie, «che ancora oggi vivono nelle casette e che ogni mattina si svegliano avendo di fronte le ferite della distruzione». Concorda Maurizio Valentini, responsabile dell’unità psicosociale di Anpas Umbria: «Per queste persone il dolore si rinnova ogni giorno. Il passare del tempo e l’emergenza sanitaria non ha interrotto la nostra attività di vicinanza, nel rispetto dei provvedimenti in vigore. Non si tratta solo di consegnare beni materiali, ma di essere presenti per dare continuità alla rete di solidarietà concreta, fatta di momenti di condivisione, con una comunità che, oltre alla casa, ha perso anche luoghi di aggregazione per bambini, giovani e anziani». E la pandemia non fermerà di certo Mirko, che subito dopo il sisma, si è trasferito per sei mesi proprio a San Pellegrino: «Tutte le feste le trascorro con loro» racconta, «Ormai c’è un rapporto che niente potrà spezzare. Il 19 dicembre, alla consegna, verranno con noi “Quelli del campetto”, i tifosi della Ternana dal grande cuore che hanno contribuito a donare i 56 cesti natalizi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA