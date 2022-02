Volo di ritorno cancellato, la Ferracuti in Russia per la Coppa del Mondo di scherma: «Aspettiamo e restiamo concentrate»

TERNI Qualificata al tabellone principale della gara di Coppa del Mondo di spada femminile a Sochi, in Russia, con l'incertezza di sapere come tornerà in Italia. Elena Ferracuti, la spadista del Circolo Scherma Terni, protagonista di una gara inevitabilmente diversa da tutte le altre, in un clima che è improvvisamente mutato per il precipitare della situazione globale proprio il giorno seguente all'arrivo nella città russa delle delegazioni partecipanti, compresa quella italiana.

«Il volo di ritorno è stato cancellato. Aspettiamo disposizioni e cerchiamo di restare concentrate» il messaggio di Elena che dopo aver superato il girone con qualche difficoltà (2 vittorie, 4 sconfitte) ha superato il tabellone preliminare battendo la russa Lichagina 11-10 e avrà di fronte nel primo turno del tabellone principale la coreana Choi, testa di serie numero uno. «É stata una mattinata molto difficile - aggiunge Elena - un po’ perché sapere cosa sta succedendo mentre noi ce ne stiamo tranquille al villaggio olimpico é sconvolgente, un po’ perché da casa erano tutti molto preoccupati e questo mi ha un po’ distratto dall’obiettivo per cui ero arrivata fino a Sochi«.



Competizione dai numeri ridotti rispetto ad altre tappe del circuito iridato, che vede le azzurre, al pari delle colleghe degli altri paesi in gara, concentrate sulla pedana, con tutte le difficoltà del caso. Sono giornate in cui tutto il mondo è in ansia per l'evoluzione delle vicende internazionali. Le americane non si sono neanche iscritte, mentre polacche, cinesi e ucraine si sono iscritte ma non si sono presentate, invece le francesi che avevano ipotizzato di non gareggiare in segno di protesta sono regolarmente in pedana.

Nella giornata di ieri erano stati già cancellati i voli su Mosca da cui sono arrivate la maggior parte delle atlete. La delegazione italiana aveva comprato il biglietto per il volo con scalo su Instanbul che però adesso è stato cancellato.