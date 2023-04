Domenica 2 Aprile 2023, 09:16

PERUGIA - I campioni del mondo della Sir Safety Susa Perugia vanno a caccia di un pass di peso oggi alle 18 sul difficile campo dell’Allianz Milano. Gara 4 dei quarti dei playoff scudetto per i Block Devils rappresenta infatti la possibilità di fare un salto nelle semifinali tricolore in caso di vittoria. Leon e compagni, reduci dalla sconfitta di Champions in terra polacca con lo Zaksa, sono tornati avanti nella serie, adesso sul 2-1. C’è però da immaginare che Milano oggi darà battaglia per portare la sfida a gara 5 e giocarsi al PalaBarton l’accesso alla semifinale. Il fattore campo finora è stato sempre rispettato e la Sir è chiamata a fare una prestazione di assoluto livello per centrare l'obiettivo passaggio. La sfida di oggi tra Perugia e Milano sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma Volleyballworld.tv a partire dalle 18. Dall’Allianz Cloud ci sarà anche la diretta vocale nei canali social della Sir.

LE FORMAZIONI Ieri mattina ultimo allenamento al PalaBarton, poi nel pomeriggio partenza per Milano dove questa mattina ci sarà una seduta di rifinitura. Solo allora coach Andrea Anastasi deciderà a chi affidarsi al fischio di inizio. Possibile ipotizzare una partenza con Giannelli in regia, Herrera opposto, Russo e Flavio coppia di centrali, Plotnytskyi e Leon martelli ricevitori e Colaci libero. Dall’altra parte della rete la squadra di casa, che sarà sostenuta dal pubblico delle grandi occasioni, potrebbe replicare con Porro in cabina di regia, Patry in diagonale, Piano e Loser centrali, Ishikawa e Mergarejo schiacciatori di posto quattro e Pesaresi in seconda linea. Perugia e Milano sono al confronto numero 25: il bilancio dei precedenti parla di venti vittorie dei bianconeri e quattro affermazioni dell’Allianz. Nello scorso faccia a faccia, quello di gara 3 al PalaBarton, la Sir ha riportato avanti la serie dei quarti vincendo 3 a 1.

I COMMENTI «C’è poco tempo per rimuginare sulla sconfitta in Champions. La cosa positiva di questo periodo è che abbiamo subito un’altra gara importante davanti a noi per tornare su mentalmente e moralmente e per conquistare la semifinale dei playoff di SuperLega». Così il centrale bianconero Sebastian Solé prima della super sfida con Milano che vale la semifinale scudetto. «Sappiamo chi abbiamo davanti, sappiamo che Milano ha tanti giocatori forti e quindi il nostro atteggiamento deve essere quello di essere concentrati e carichi per portare a casa la vittoria». In casa Milano coach Piazza ha parlato di «un'altra avventura». «Questa volta una partita da dentro o fuori, non era come quando abbiamo disputato gara 2 a Milano e sapevamo che avremmo potuto allungare la serie nonostante gara 1 non fosse finita nel migliore dei modi. Oggi siamo ancora più consapevoli del fatto che possiamo dare fastidio a Perugia e che cercheremo di minare le loro sicurezze in ogni fondamentale. La capacità di vivere le difficoltà e di trovare la forza di non abbattersi penso che siano le chiavi di volta di gara 4 e di un'eventuale gara 5».