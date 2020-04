© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Riflettori sempre spenti sul campo del volley giocato, anche se nel pianeta della grande pallavolo c’è qualcosa che continua a muoversi: il mercato. Grandi adii e qualche buon nome in ingresso toccano in questi giorni la Sir Safety Perugia, che nell’anno numero 1 di coach Heynen puntava a fare grandi cose. Lo stop alla corsa tricolore è ormai realtà (salvo ribaltoni in un clima teso ai vertici del movimento) e risulta difficile, ma non impossibile, un prosieguo della Champions League, trofeo che la Sir voleva fortemente. Intanto però prende forma una nuova squadra con mosse di mercato non ancora ufficializzate ma vicine a finire nero su bianco.Alla giuda confermato coach Heynen, in campo resta al suo posto il beniamino di casa Aleksandar Atanasijevic (opposto) al pari dell’altra superstar Wilfredo Leon (schiacciatore), così come Filippo Lanza (schiacciatore), Roberto Russo (centrale), Massimo Colaci (libero). Ma se di pezzi da novanta confermati ce ne sono parecchi, sono stato registrati gli addii, annunciati dai giocatori, dell’oramai ex capitano Luciano De Cecco (palleggiatore) e Marko Podrascanin (centrale). E al loro posto, chi ci sarà? Sarà Dragan Travica (Padova) l’erede palleggiatore di De Cecco. Deciso anche il suo vice: Jan Zimmermann, giocatore già ben conosciuto da Heynen, in arrivo dalla Germania. Individuato anche un vice Atanasijevic di peso: nel mirino della Sir c’è l’opposto canadese Sharone Vernon-Evans. Arriverebbe da Ravenna insieme al collega schiacciatore Ter Horst, olandese. In entrata sembra ci sia anche il nome di Sebastian Solé, centrale argentino che potrebbe passare da Verona a Perugia.Dai grandi alle promesse. In questi giorni la società bianconera ha reso noto che due atleti del vivaio si allenano, ovviamente on line, con il gruppo della Nazionale giovanile U21. Sono Alberto Benedicenti, classe 2001 (libero della Serie B di coach Marco Taba) e Cristian Iovieno, classe 2002, opposto della Serie C di coach Andrea Piacentini. I ragazzi sono seguiti dal direttore tecnico delle Nazionali giovanili Julio Velasco, dal tecnico Angiolino Frigoni e dal preparatore fisico Alessio Arnuti.