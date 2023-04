Lunedì 3 Aprile 2023, 09:22

PERUGIA - L’Allianz Milano si conferma spina nel fianco per la Sir Safety Susa Perugia, uscita sconfitta dalla trasferta di gara 4 dei quarti dei playoff scudetto. Leon e compagni hanno ceduto 3-2 (25-15, 19-25, 19-25, 28-26, 15-13) dopo una battaglia vera, pagando caro il prezzo di una brutta partenza. Il colpo di Milano riporta la serie in parità (2-2) e sarà decisivo l’ultimo faccia a faccia che si giocherà al PalaBarton fra una settimana. Per continuare ad inseguire il tricolore, la Sir dovrà tirare fuori dall’uovo di Pasqua una grande prestazione.

LA PARTITA

Al pronti via Perugia con Semeniuk, Herrera e la coppia di centrali Russo-Solé. Milano è subito protagonista (4-2) con Melgarejo e Patry (8-4). Anastasi richiama tutti, ma la squadra di casa domina anche al servizio (11-4). Nuovo time out bianconero (14-6), ma Perugia incassa bordate al servizio (17-7) e si scontra sul muro avversario (20-9). Con Plotnytskyi in mischia minima ripresa (22-13), ma il set vola via: 25-15.

I bianconeri resettano e aprono all’attacco il secondo set con Semeniuk (0-2) e un ritrovato Leon al servizio (4-8). Ishikawa tiene in scia i suoi, ma Perugia è rinata anche a muro (7-11). Il set si fa intenso: l’Allianz accusa il colpo (11-15) mentre i bianconeri giocano con una scioltezza in crescita (13-17) che consente di gestire il vantaggio (16-19). Nella fase finale il gruppo di Piazza si rifà sotto, ma Perugia è rinata (19-25).

Sull’1-1 Ishikawa e compagni tengono botta (4-2), ma la Sir resta sul pezzo con l’ace di Semeniuk (5-5) e una difesa più precisa (8-10). Continua il ritmo martellante del secondo set (10-13), con i Block Devils bravi a tenere un margine (12-16) e trovare guizzi di peso. Come i colpi di Herrera e Semeniuk (13-19). Milano continua a lottare con Melgarejo al servizio (18-21). Brividi per la Sir, che contiene e allunga nella conta dei set (19-25).

Errori da una parte e dall’altra in avvio di quarto set, con Milano all’angolo e Perugia a caccia del colpo (5-5). In una fase tesa e piena di scambi lunghi, l’Allianz fa punti pesanti (9-7). Solé e compagni forzano, ma Milano riceve e attacca meglio (14-12) tenendo stabile il gap (17-15). La Sir fa ancora qualche errore di troppo, poi Giannelli trova la scossa per l’aggancio (21-21), ma ai vantaggi Ishikawa trova il tie break (28-26).

Nel tie break difende e contrattacca Milano, che sente il sapore del colpo grosso (3-1). Ma Perugia c’è: Leon piazza tre ace (3-5), Russo da man forte a muro (4-7). Ace anche per Giannelli (6-9). La strada resta però in salita, soprattutto dopo l’interminabile videocheck che porta Milano sul 13-12 e apre le porte alla sconfitta (15-13). La Sir dovrà lottare ancora, ci sarà gara 5.

IL COMMENTO DI ANASTASI

Parla di «opportunità non sfruttate» nel quarto e quinto set un amareggiato Andrea Anastasi al termine della sconfitta della sua Sir Perugia. Una sconfitta amara ma che soprattutto complica la vita ai bianconeri, alle prese non solo con la difficile pratica dei quarti con Milano, tornata sul 2-2, ma anche quella altrettanto ostica della Champions. Giovedì infatti ci sarà la gara da dentro o fuori con lo Zaksa, che ha fatto sua l’andata della semifinale e che proverà a fare la voce grossa anche al PalaBarton. Perugia arriva a quell’appuntamento con il macigno di gara 4 dei quarti. Una partita riaperta e poi persa al fotofinish. «Ci giochiamo la stagione in una settimana», ha osservato Anastasi. «Abbiamo delle aspirazioni e dobbiamo giocare meglio se vogliamo passare il turno in Champions ed andare in semifinale playoff. Dobbiamo essere positivi».

Milano: Porro 6, Patry 15, Piano 7, Loser 5, Mergarejo 22, Ishikawa 18, Pesaresi (L), Ebadipour 2, Vitelli 1, Fusaro. N.E.: Lawrence, Bonacchi, Colombo (L). All.: Piazza, vice Daldello.

Perugia: Giannelli 7, Herrera 19, Russo 7, Solè 6, Semeniuk 14, Leon 22, Colaci (L), Piccinelli (L), Plotnytskyi, Rychlicki, Flavio. N.E.: Ropret, Cardenas, Mengozzi. All.; Anastasi, vice Valentini.