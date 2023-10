Ai nastri di partenza la nuova Sir, con Angelo Lorenzetti in panchina

Mercoledì 18 Ottobre 2023, 20:07

PERUGIA Parte la nuova corsa al successo per la Sir Susa Vim Perugia. Lo squadrone del presidente Gino Sirci, da poco al completo dopo l’estate che ha tenuto lontani dal PalaBarton molti giocatori per gli impegni con le nazionali, ha alzato il sipario sulla stagione. L’ha fatto mercoledì con un doppio appuntamento fra presentazione e test in famiglia al palazzetto. Occasione, quella dell’amichevole, per scaldare i muscoli in vista di domenica quando, alle 20,30, arriverà in città la Farmitalia Catania del neo tecnico Cezar Douglas per la prima di Superlega. Sarà questo il primo atto di una stagione dove la Sir si presenta «con rinnovamenti fatti senza stravolgere il gruppo».