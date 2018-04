Volley, Sir Perugia stellare: 3-1 alla Lube, martedi puó essere scudetto

di Riccardo Gasperini

PERUGIA Una Sir Safety Conad Perugia spinta dalla voglia di riscossa ha schiacciato la Lube Civitanova nel terzo atto della sfida scudetto in un PalaEvangelisti rovente. I Block Devils, rifilando alla squadra di Medei un pesante 3-1 (parziali 25-21, 25-21, 21-25, 25-23) hanno messo nel dimenticatoio l’amara gara 2 (vinta in rimonta da Civitanova), ritrovando smalto e tornando soprattutto un passo avanti (2-1) nella serie. Martedì primo maggio (alle 18) la squadra di Lorenzo Bernardi avrà ancora l’occasione di scrivere la storia a Civitanova nel quarto atto. Una vittoria della Lube allungherebbe invece la sfida al quinto e decisivo scontro di una finale fatta di grande pallavolo.

LA PARTITA

Parte meglio Perugia (5-3), ma Sokolov e compagni smorzano la mini fuga (7-5 e 11-9). Si fanno però sentire le giocate di Zaytsev e Atanasijevic (16-12), e a metà set la Sir svolta a muro aumentando il divario (20-13). Qualche errore di troppo invece per la Lube, concreta solo dopo il 22-15 (24-20), ma messa all’angolo (25-21).

Al cambio campo la squadra di Medei reagisce (2-5), ma Atanasijevic e Berger dicono no (6-5). Kovar e compagni pagano cari errori sottorete e in battuta (13-11 e 20-16), decisivi nei momenti caldi del set. Stavolta sono i punti (a muro e battuta) di Podrascanin e le difese di Colaci a fare la differenza (22-19 e 25-21). Sul 2-0 per evitare un terzo set come gara 2, la Sir parte a mille al cambio campo. Zaytsev trova 2 ace, Atanasijevic un prezioso mani out su Juantorena (7-4). I cucinieri però non mollano: Sander pareggia 10-10 e Candellaro allunga (17-18). Così i cucinieri accorciano (21-25). A questo punto la sfida s’è accesa (5-4 e 8-9), con la carica dei singoli a far ela differenza. La Lube si difende con numeri di Grebennikov (15-15), Perugia cerca gloria con gli ace di Atanasijevic (22-17). Il 3-1 arriva in un finale tiratissimo, dove la differenza la fatta la voglia di riscatto dei Block Devils (25-23).

I COMMENTI

«Ci siamo guadagnati un’altra chance», ha detto a fine gara capitan De Cecco. Un’opportunità maturata «perché abbiamo giocato di squadra», ha aggiunto Atanasijevic sottolineando che «tutti sono stati molto bravi». In gara 4 non ci sarà il calore del PalaEvangelisti, ma per la stella serba anche in trasferta «quello bianconero è il pubblico migliore del mondo».

OLTRE IL CAMPO

Il palasport caldissimo (non solo per i 4098 spettatori) e tinto di bianconero, la super coreografia della curva Vujevic (dove c’erano anche tifosi arrivati dalla Lombardia), l’omaggio del patron Sirci per Siro Mazzieri. Pure chi ha festeggiato tifando l’addio al nubilato. E poi una curiosità, l’ultima partita della carriera per il primo arbitro della serata, Omero Satanassi. C’è stato di tutto al PalaEvangelisti per il terzo atto della sfida tricolore, aperto con la consegna, da parte del patron Gino Sirci, di una targa a ricordo di Siro Mazzieri, tra i fondatori dei Sirmaniaci, direttamente alla moglie Franca. Un gesto accompagnato dall’applauso di tutti, tifosi della Lube inclusi.

Perugia: De Cecco, Zaytsev 10, Podrascanin 8, Atanasijevic 24, Russell 2, Anzani 11, Cesarini (L), Berger 8, Shaw, Colaci (L). N.E.: Andric, Siirila, Della Lunga, Ricci. All.: Bernardi.

Civitanova: Christenson 1, Juantorena 15, Stankovic 4, Sokolov 18, Kovar 3, Cester 4, Marchisio (L), Grebennikov (L), Zhukouski 1, Sander 10, Candellaro 1. N.E.: Casadei, Milan. All.: Medei.

Domenica 29 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:45



© RIPRODUZIONE RISERVATA