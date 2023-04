Mercoledì 26 Aprile 2023, 07:10

PERUGIA - Attacca, mura tanto e difende bene. Così, con un gioco che comincia a tornare verso i livelli delle scorse settimane, la Sir Safety Susa Perugia ieri ha messo all’angolo la Valsa Group Modena nel quarto turno del mini playoff per la Challenge Cup. Il 3-0 (parziali 25-22, 25-21, 34-32) permette alla Sir tenere la testa della classifica (8 punti) e di conseguenza fare il salto in semifinale, facendo dunque un passo chiave verso l’ultimo treno a disposizione per l’Europa. C’è anche da registrare, sul fronte tifosi, un PalaBarton un po’ più pieno rispetto alla sfida con Verona dei giorni scorsi. Sugli spalti c’erano più di 2.600 persone. Una buona risposta all’appello che aveva lanciato Russo nel pre gara. Gara che, per Simone Giannelli, aiuta a ritrovare entusiasmo. Anche se «non è stata la miglior Sir, ci sono ancora cose su cui dobbiamo lavorare e migliorare». Microfoni anche per Colaci: «Abbiamo giocato una gara concreta nei primi due set conducendo le operazioni abbastanza bene. Nel finale del terzo abbiamo commesso una serie di imprecisioni ed abbiamo sofferto, ma siamo riusciti a portarlo a casa e questa era la cosa importante».

LA CRONACA DELLA PARTITA

L’AVVIO È OK Gli ace di Sala per Modena e capitan Leon per la Sir sono le prime istantanee del big match (3-5). Subito gran battaglia sottorete (6-7) in un avvio che si gioca su filo dell’equilibrio (10-9 e 13-12). Un primo tempo di Flavio apre al primo allungo dei bianconeri (16-13), ma Sanguinetti e compagni restano saldi in scia (20-19). Perugia spinge con un buon Rychlicki, Modena risponde con Rousseaux (23-22). La spuntano, alzando il muro, i Block Devils (25-22).

LA SIR CRESCE Qualche imprecisione dei bianconeri aiuta Modena a ritrovare fiducia al cambio campo (1-3 e 5-8). La squadra di Giani è cresciuta in difesa, ma Leon non ci sta e rilancia presto i suoi (8-9). Flavio concretizza il sorpasso (11-10), aprendo una fase calda del set (14-12) dove si fa sentire una battuta meno pungente (16-15). Non per Sanguinetti, che riporta tutto in parità (17-17). Semeniuk e un inesauribile Giannelli, che fa magie sottorete e al servizio (23-18) rilanciano una Sir che ritrova entusiasmo e belle giocate (25-xx).

COLPO PIENO Il raddoppio carica Perugia, che difende e contrattacca a viso aperto (4-2). Modena non ha mollato: tiene botta con Sanguinetti (5-5) e mette la freccia con Stankovic (7-9). Ma dura poco: la Sir alza le barricate a rete e ribalta tutto (11-9 e 13-9). Si scalda a ruota anche il PalaBarton, che spinge i Block Devils al colpo pieno. La serie di muri prosegue con Rychlicki e Leon (18-15), poi Russo firma il primo tempo che vale il +4 (16-20). Sanguinetti resta spina nel fianco (24-22) e i suoi colpi portano ad un finale pasticciato per la Sir, che torna sotto (26-27) e si ingarbuglia in un tie break infinito. Alla fine i due punti decisivi, ancora grazie ad un muro (firmato da Russo) li fa Perugia che passa 34-32.

PERUGIA: Giannelli 6, Rychlicki 16, Russo 6, Flavio 9, Leon 11, Semeniuk 10, Colaci (libero), Ropret, Plotnytskyi. N.e.: Piccinelli (libero), Solè, Mengozzi, Herrera, Cardenas. All.: Anastasi, vice all Valentini.

MODENA: Bruno 1, Sala 13, Sanguinetti 8, Stankovic 4, Rousseaux 10, Rinaldi 12, Rossini (libero), Pope, Marechal, Ngapeth, Salsi. N.e.: Lagumdzija, Bossi, Gollini (libero). All.: Giani, vice all. Carotti.

Arbitri: Alessandro Rossi - Serena Salvati

NOTE: Sir 16 b.s., 5 ace, 35% ric. pos., 20% ric. prf., 49% att., 12 muri. Modena 17 b.s., 5 ace, 42% ric. pos., 21% ric. prf., 44% att., 1 muri.