PERUGIA - Vincere in una trasferta dei playoff rimane un tabù per la Sir Safety Conad Perugia, che ha perso con un netto 3-0 (parziali 25-20, 25-21, 25-19) gara 4 della finale scudetto in casa della Lube Civitanova. La serie adesso è tornata in parità (2-2) e sarà decisiva gara 5, martedì sera alle 20,30 al PalaBarton.In gara 4, nel tutto esaurito dell’Eurosuole, ha fatto quasi tutto meglio la Lube di De Giorgi, più precisa in attacco, battuta (complice un ottimo Simon) e difesa. Alla Sir non è bastata la grinta di Atanasijevic. Sul risultato finale hanno pesato molto i numerosi errori al servizio.Diversi errori in battuta da una parte e dall’altra al via, con la Sir che cerca subito l’allungo (2-4 e 5-8). Ma la Lube c’è: scossa da Bruno, diagonale di Sokolov e gran serie di Simon al servizio (12-11). Ci mette la mano anche Juantorena, che trova di forza il 16-14. La Sir accusa il colpo e, complice un po’ di nervosismo (La Micela richiama tutti), cede punti (22-18) e set: 25-20.Marchigiani ancora a trazione anteriore al cambio campo, ma un attacco dai 5 metri di Atanasijevic rimette in corsa Perugia (4-4), che continua a soffrire per i colpi di colpi di Simon, una battuta che non va e un Sokolov in crescendo (11-9 e 17-13). Sul servizio di Leal, schiva male la palla Atanasijevic (22-18), e il gap diventa fatale: Lube avanti 2-0 (25-21).Il secondo schiaffo sembra caricare la Sir, che si fa vedere a muro con Ricci (2-4). La Lube rimane però costante al servizio (7-6) e sottorete (11-8), nonostante un bel muro di Leon su Leal che a sua volta dice 15-12. Qua la Lube costruisce l’allungo decisivo contro una Sir che si blocca (21-14). Chiude la partita amara della Sir un punto di Sokolov che spiazza Lanza.«Non riusciamo ad esprimere una buona pallavolo fuori, il risultato parla chiaro. Martedì lavoreremo per fare una partita diversa». Così Fabio Ricci, centrale della Sir a fine gara ai microfoni Rai Sport. Per la Lube parola a Sokolov: «Ora andiamo a Perugia e ce la giochiamo, può succedere di tutto, divertiamoci, alla fine è un gioco».Sokolov 16, Kovar, D’Hulst, Juantorena 9, Massari, Leal 10, Cantagalli, Cester 4, Simon 11, Bruno, Balaso (L). N.E.: Stankovic, Diamantini, Marchisio (L). All.: De Giorgi.Piccinelli, Ricci 4, Hoag, Seif, Leon 12, Lanza 3, Galassi, Berger, Atanasijevic 11, De Cecco 1, Podrascanin 6, Colaci (L). N.E.: Hoogendoorn, Della Lunga (L). All.: Bernardi.