Sabato 18 Marzo 2023, 11:41

PERUGIA La corsa allo scudetto che parte oggi pomeriggio e l’ultimo sprint in Champions che ha preso forma, con lo Zaksa prossima avversaria. Sale il sipario sulla fase caldissima della stagione per la Sir Safety Susa Perugia, unica italiana rimasta in corsa nella lotta per la Champions. Sono uscite dai giochi sia Civitanova che Trento: per entrambe è stata fatale la sconfitta al golden set rispettivamente con Ankara e Zaksa. La Sir se la vedrà proprio con lo Zaksa in Semifinale, mentre dall’altra parte del tabellone ci saranno Jastrzebski Wegiel (che ha eliminato il VfB Friedrichshafen con un doppio 3-0) e l’Halkbank Ankara. In palio un posto nelle Super Finals in programma a Torino sabato 20 maggio al Pala Alpitour. Per arrivarci però c’è la pratica delle semifinali che invece sono previste per il 29 marzo e il 5 aprile. La Sir, in virtù del miglior ranking dopo la fase a gironi rispetto allo Zaksa, giocherà l’andata fuori casa e il ritorno al PalaBarton.

I PLAYOFF Ma intanto in casa Sir c’è da concentrarsi sull’avvio dei playoff scudetto, che quest’anno si giocano al meglio delle cinque partite. Oggi alle 18 al PalaBarton (in diretta Rai Sport) i Bock Devils se la vedranno co l’Allianz Milano. Si sfidano la prima e ottava forza della regular season. Fatta eccezione per il flop in semifinale di Coppa Italia, Perugia non ha lasciato nulla agli avversari durante una stagione quasi perfetta. Prima c’è stata la conquista della Supercoppa in Sardegna, poi il titolo iridato in Brasile e pochi giorni fa è arrivato il record con l’en plein di vittorie in regular season, seguito dalla qualificazione alla semifinale di Champions. Guardando al confronto con Milano, il bilancio dei precedenti indica che Perugia è saldamente in vantaggio con 18 successi su 21 partite. «Iniziamo i quarti di finale playoff con Milano che è una squadra molto tecnica e con delle individualità importanti. Dobbiamo pensare a noi, se giochiamo bene possiamo mettere in difficoltà chiunque. Di certo vogliamo partire nei playoff con il piede giusto». Così Roberto Russo, centrale bianconero prima della sfida.

LE FORMAZIONI Una sfida che Anastasi dovrebbe cominciare, per quanto riguarda i centrali, con la coppia Solé-Flavio, poi Giannelli in regia, Herrera opposto, Solè e Flavio coppia di centrali, Leon e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero. Dall’altra parte della rete si presenta una Milano con l’organico al gran completo dopo alcune problematiche fisiche avute nelle scorse settimane. Coach Piazza, tecnico d’esperienza, dovrebbe optare al via per Porro in cabina di regia, il francese Patry in diagonale, Vitelli con l’argentino Loser al centro della rete, il giapponese Ishikawa ed il talento cubano Mergarejo martelli di posto quattro con Pesaresi a guidare le operazioni in seconda linea. Sul fronte pubblico, la società bianconera ha ricordato che oggi le porte del PalaBarton apriranno alle ore 16 per permettere un migliore ingresso alla partita. Per regolamentare al meglio l’accesso del pubblico saranno come di consueto a disposizione gli accessi A1 - A3 - B2 - B3. La biglietteria del palazzetto sarà invece aperta a partire dalle ore 14,30 circa.