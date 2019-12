Volley, la Sir corre in Europa: colpo in Francia (3-0)

PERUGIA- Vince e convince la Sir Sicoma Monini Perugia nel secondo turno della fase a gironi (pool D) di Champions League. I Block Devils in trasferta hanno battuto 3-0 (parziali 30-32, 19-25, 18-25) il Tours Vb, salendo a quota sei punti nel girone. Prossimo ostacolo da superare (martedì 17, in trasferta) il Varsavia, che ieri ha perso 3-1 con Lisbona, già battuta da De Cecco e compagni nel primo turno della competizione europea.

Tours: Bartos 7, Temmemaa 5, Trinidad 3, Capet 2, Egleskalns 8, Teryomenko 9, Rossard, Nicole, Cupkovic 16. N.E.: Jaram, Demar, Wounembaina, Tanguy. All.: Henno.

Perugia: Piccinelli, Tath, Biglino, Leon 17, Zhukouski, Russo 4, Colaci (L), Atanasijevic 13, De Cecco 1, Plotnytskyi 18, Podrascanin 7. N.E.: Hoogendoorn, Ricci, Lanza. All.: Heynen. © RIPRODUZIONE RISERVATA