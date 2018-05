di Riccardo Gasperini

PERUGIA Un’ora e trenta minuti. E’ durato così il sogno della Sir Colussi Sicoma Perugia nella Final Four di Champions League dove, al primo impegno, ha ceduto 3-0 (parziali 22-25, 20-25, 20-25) alle stelle dello Zenit Kazan. Per la squadra campione in carica (da tre anni) guidata da coach Alekno, è la quarta finale consecutiva. I russi, trascinati da uno straordinario Wilfredo Leon, domani affronteranno in finalissima la Cucine Lube Civitanova che nell’altra semifinale ha battuto 3-1 i polacchi dello Zaksa Kedzierzyn Kozle, la prossima avversaria (per il terzo posto) di Perugia che ha fatto leva su Atanasijevic e Zaytsev senza però imporsi sula corazzata russa. «Ci abbiamo ceduto sempre – ha detto lo zar a fine gara -. Sapevamo quello che avrebbero fatto e l’hanno fatto, complimenti per esserci riusciti bene, noi potevamo giocare un pochino meglio». Zaytsev e Leon, i grandi osservati, nel post partita hanno parlato anche del loro futuro, confermando che le scelte definitive saranno prese solo a Final Four chiusa. La Sir, dopo la vittoria di Supercoppa, Coppa Italia e scudetto, chiude a un passo dalla gloria una stagione comuqnue eccezionale.



Perugia: Russell 2, Zaytsev 7, Atanasijevic 12, De Cecco, Anzani 4, Podrascanin 7, Colaci (L), Berger 4, Siirila, Cesarini, Shaw. N.E. Ricci, Della Lunga, Andric. All.: Bernardi

Kazan: Anderson 6, Volvich 7, Leon 19, Butko 1, Samoylenko, Mikhailov 18, Verbov (L). N.E. Alekno, Yudin, Panteleymonenko, Alekseev, Kononov, Krotkov, Gutsalyuk. All.: Alekno

