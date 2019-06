Volley, finita l'era Bernardi a Perugia. Il coach: «Così ha voluto la società»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Lorenzo Bernardi non è più l’allenatore della Sir Safety Conad Perugia. Ad annunciarlo, dopo giorni di voci su una possibile sua uscita di scena, è stato lo stesso coach via social network. «Così ha deciso la società», scrive Bernardi che venne chiamato dal patron Gino Sirci a guidare i Block Devils a fine 2016, succedendo a Boban Kovac.«Ciao Perugia e Sirmaniaci, da oggi sarò solo il primo tifoso di Perugia, urlando da lontano i cori della curva sempre accanto a tutti voi…». Anche a seguito di un incontro con la società, Bernardi aveva fatto sapere di voler proseguire l’esperienza in bianconero. Il capitolo però, dopo uno storico triplete e una coppa Italia nella stagione appena passata, si chiude. «Per l’amore che provo per questa città e per voi, splendidi tifosi, ci tenevo ad essere io il primo a darvi il triste annuncio che non potrò essere il condottiero che condurrà la Sir Conad Perugia verso nuovi successi».E adesso? Si apre la strada del dopo Mister Secolo, che nel finale del suo messaggio ha parlato di «un giorno pieno di lacrime». A succedergli, secondo le indiscrezioni che si rincorrono da giorni, potrebbe essere Vital Heynen, attuale commissario tecnico della nazionale polacca maschile di volley.