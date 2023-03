Giovedì 16 Marzo 2023, 07:27 - Ultimo aggiornamento: 07:34

PERUGIA - La Sir Sicoma Monini Perugia ha conquistato il pass per le semifinali di Champions League. I Block Devils hanno vinto 3-2 (parziali 24-26, 25-21, 22-25, 25-17, 15-13) la gara di ritorno contro il Berlin Recycling Volleys, già battuto nell’andata in Germania 3-1. Nella battaglia del PalaBarton l’Mvp è stato il fenomeno ucraino Oleh Plotnytskyi che ha chiuso con 18 punti, 3 ace, il 61% in attacco, 1 muro e parecchie giocate da applausi. Doppia cifra anche per Leon (18 con 3 ace e 4 muri), Rychlicki (16 punti), Solè (15 con 4 muri) e Russo (14 con 5 muri). Roberto Russo, centrale Sir, ha commentato così a fine partita: «Sono i quarti di finale di Champions e nessuno ti regala niente. Il Berlin Recycling Volleys è venuto qua per giocarsela e si è visto. Hanno battuto molto bene e ci hanno messo in difficoltà. Ma l’importante era andare in semifinale e sono contento della vittoria».

Perugia, che ha sofferto ma ha mostrato carattere e determinazione, si è ritagliata un posto fra le migliori quattro d’Europa. Le date dei prossimi impegni per la corsa al grande titolo: 28-30 marzo andata, 4-6 aprile ritorno. Intanto Perugia insegue anche un altro obiettivo: scatta la corsa allo scudetto con i playoff al via sabato 18 marzo quando ci sarà gara 1 contro l’Allianz Milano.



SIR SICOMA MONINI PERUGIA - BERLIN RECYCLING VOLLEYS 3-2

Parziali: 24-26, 25-21, 22-25, 25-17, 15-13

PERUGIA: Giannelli, Rychlicki 16, Russo 14, Solè 15, Semeniuk 1, Plotnytskyi 18, Colaci (libero), Leon 16, Piccinelli (libero), Ropret, Herrera 2, Mengozzi 1. N.E.: Flavio, Cardenas. All.: Anastasi, vice Valentini.

BERLINO: Tille 4, Sotola 23, Mote 16, Brehme 7, Schott 9, Kessel 13, Sato (libero), Trinidad de Haro, Ronkainen, Carle 3, Kowalski. N.E.: Rodrigues. All.: Enard, vice Oro.

Arbitri: Wim Cambré - Vasileios Vasileiadis

LE CIFRE – PERUGIA: 19 b.s., 8 ace, 43% ric. pos., 21% ric. prf., 51% att., 15 muri. BERLINO: 17 b.s., 6 ace, 49% ric. pos., 23% ric. prf., 47% att., 10 muri.