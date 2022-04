Volley, dopo gara-1 di semifinale multa alla Sir Perugia e quattro giornate di squalifica a Leal (Modena)

PERUGIA – È finito sul tavolo del giudice sportivo il finale tesissimo di gara 1 della semifinale scudetto di pallavolo maschile fra Sir Safety Conad Perugia e Leo Shoes PerkinElmer Modena, disputata mercoledì 13 aprile al PalaBarton e vinta dagli emiliani 1-3. Riguardo le tensioni fra giocatori dopo il fischio finale, avvenute davanti agli occhi degli arbitri e dei dirigenti delle due società oltre che dei tifosi presenti sugli spalti, queste le decisioni prese: a carico di tesserati per Yoandy Leal (Modena) «squalifica per quattro giornate per aver a fine gara colpito un atleta avversario con un calcio e per averne successivamente spintonato un altro (4 penalità)». Alla Sir va invece una multa da 380 euro «per aver propri sostenitori a fine gara rivolto offese all’indirizzo di un atleta del sodalizio ospite, nonché per aver lanciato verso il tunnel di uscita dal campo alcuni oggetti non contundenti». Gara 2 della sfida cominciata in salita per Perugia, si giocherà il giorno di Pasqua al PalaPanini.