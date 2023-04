Sabato 22 Aprile 2023, 10:00

PERUGIA - La corsa della Sir Safety Susa Perugia verso il pass per la Challenge Cup passa questa sera (19,30 al PalaBarton) per il faccia a faccia con la WithU Verona di Radostin Stoytchev. Una partita che, guardando i precedenti, è più che alla portata di Perugia che nei 34 confronti andati in scena nel tempo ha vinto 28 volte. Ma c’è da immaginare che Verona arriverà al PalaBarton agguerrita, decisa a dare filo da torcere ad una Sir che pare aver imboccato la via della grande rimonta dopo la delusione dell’uscita da Champions e corsa scudetto. I Block Devils hanno celebrato l’ingresso nel mini girone per il quinto posto nella seconda giornata con una vittoria in salsa cubana a Monza, grazie all’incisività di Wilfredo Leon e Jesus Herrera. Gli scaligeri, invece, si sono tuffati nella nuova avventura infliggendo un netto 3-0 a Padova nel derby regionale per poi osservare il turno di riposo nella seconda giornata. Quello di stasera sarà il primo di due turni consecutivi in casa (il prossimo ci sarà Modena).

LE FORMAZIONI Difficile centrare una formazione di avvio, con la rotazione targata Anastasi diventata oramai consuetudine. Probabili infatti alcuni cambi in sestetto per i bianconeri anche in vista dei due impegni ravvicinati: possibile un 6+1 con Giannelli in regia, Herrera in diagonale, Russo e Solè coppia di centrali, Plotnytskyi e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero. Verona dovrebbe dare continuità al proprio starting seven e proporre inizialmente Spirito al palleggio, Sapozhkov opposto, Mosca e Grodzanov al centro della rete, Mozic e Keita attaccanti di posto quattro e Gaggini libero.

IL COMMENTO «Sappiamo di non aver fatto bene nell’ultima parte della stagione, ora dobbiamo essere concentrati, responsabili ed attenti», ha detto coach Anastasi. «Finalmente ieri abbiamo rotto il ghiaccio con la vittoria, siamo tornati al successo dopo alcune partite, sono felice per i ragazzi. Ora partita dopo partita cercheremo di elevare il nostro livello di rendimento». «Il posto in Challenge bisognerà sudarselo e non avevo dubbi in proposito. La vittoria di Monza ci mette già in buona posizione perché si qualificano in quattro su cinque alle semifinali. Davanti a noi abbiamo adesso due partite toste in casa. Dobbiamo restare concentrati».