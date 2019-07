Una donna di mezza età custodiva quattro cuccioli di poco più di tre mesi e due altri cani adulti meticci in un piccolo appartamento in pieno centro a Terni, in via Cavour, in una grave situazione igienico sanitariaria. Dopo la segnalazione di una vicina di casa sono scattati i controlli da parte dei vgili urbani di Terni insieme ai dipendenti dell'Asl. L'abitazione era sprovvista di energia elettrica e di acqua corrente ed era disseminata di feci e urina.

Gli animali sono stati portati al canile di Colleluna, mentre la posizione della donna è ancora al vaglio degli inquirenti.

