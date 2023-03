Sabato 11 Marzo 2023, 08:38

SAN GEMINI "Canova e la bella amata". Canova e il borgo che il nuovo Fidia elesse a luogo di villeggiatura. Canova e la città dell'acqua che fa crescere i bambini sani e belli. Nel mezzo il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, il critico d'arte più amato e più odiato del Paese. Comunque il più autorevole: nominato presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione Canova di Possagno quattro anni fa. Una bella responsabilità, farsi carico di guidare le celebrazioni canoviane nel bicentenario della morte.

Una responsabilità che lo conduce a San Gemini, dove Sgarbi era stato varie volte per inaugurare mostre di arte contemporanea, ma mai era entrato all'interno di Palazzo Canova. Ecco che l'invito di Comune e Proloco a presentare la sua ultima fatica al teatro di San Gemini ("Canova e la bella amata") si trasforma nell'occasione che aspettava da tempo. Ecco che Luciana Iannaco Medici (l'attuale proprietaria) lo introduce alla "Porta del sale" e poi al portone di quella che fu la residenza estiva di Antonio Canova.

Una "possessione" citata nel testamento del grande scultore di Possagno. Un luogo che custodisce lettere autografe, documenti, arredi. Canova acquisì il palazzo ed altre proprietà da Bartolomeo Terzi, tra il 1813 e il 1816, e questo è fatto noto a Sgarbi che sapeva di trovare lì la scrivania dove il genio del neoclassicismo disegnava e scriveva. Ma non il sofà. Il sofà che Luciana Medici gli mostra è una sorpresa per Sgarbi. Il sottosegretario approfitta dell'ospitalità e chiede di rimanere in silenzio qualche minuto ad esaminare la mappa dei terreni che l'artista possedeva in località Valle Antica.

«La mappa gli era stata donata da Pio VII - spiega Sgarbi - in occasione del recupero di tante opere d'arte trafugate dai francesi». La visita a Palazzo e la presentazione del libro al teatro comunale coinvolgono un pubblico appassionato. La sala gremita. Tra i presenti l'assessore alla cultura del Comune di Terni «a dimostrazione che la cultura unisce i territori» - fa Cecconelli. Ma non finisce lì. Il sindaco Clementella lo aveva avvertito che gli avrebbe mostrato il luogo in cui ha in mente di far fascere un museo cittadino. Il primo. E sì, Sgarbi accetta di fare il sopralluogo con Clementella. Arriva in piazza Palazzo Vecchio, entra nei locali di un edificio che non è nella disponibilità del Comune ma che è «perfetto» - secondo Sgarbi. Il Sottosegretario dice sì per la seconda volta. Il museo «si può fare». «Potrebbero tornare a casa, così, opere d'arte custodite altrove, come la statua di San Sebastiano del 1480 esposta alla Galleria nazionale dell'Umbria, o come Santa Caterina d'Alessandria».

Aurora Provantini

