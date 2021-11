Visite guidate nei musei dell'Umbria alla scoperta della Valle Incantata

TERNI Prosegue il progetto “La valle incantata” : quattordici appuntamenti per mettere in connessione i musei dell’Umbria del Sud. Percorsi guidati nati dalla collaborazione tra i comuni di Calvi dell’Umbria, Lugnano in Teverina, Narni, Otricoli, San Gemini, Stroncone, Terni (capofila), e la parrocchia di Santa Maria di Ferentillo. Sabato 6 novembre 2021 "Il viaggio di Sant’Andrea e l’utopia della stella” : un tuffo nell’arte a cura del professor Antonio Rocca (appuntamento presso il Museo Eroli di Narni alle ore 16,30). Domenica 7, invece, alle ore 15, si potrà esplorare Hydra, il Museo multimediale di Marmore, dialogando sulla “Dinamica dell’acqua” con il professor Lucio Di Matteo. La valle ternana, solcata dal fiume Nera e attraversata dall’antica via Flaminia, divenne tappa del Grand Tour, tra Sette e Ottocento. Le straordinarie bellezze di questa “Valle incantata” vennero celebrate nei versi di grandi poeti come Lord Byron, e dipinte da artisti come Camille Corot, le cui opere esposte oggi in tutto il mondo, la resero immortale. Maurizio Cecconelli, assessore alla cultura del Comune di Terni, parla dell’importanza di far dialogare tutti i luoghi dell’arte. «L’iniziativa Museum Talk vuole essere una prosecuzione del Gran Tour – dichiara Cecconelli – alla scoperta del patrimonio artistico, archeologico e paesaggistico custodito nella Valle incantata, ricca di arte antica, moderna e contemporanea. Per fare dei tanti musei dei comuni della provincia di Terni un unico contenitore, grazie a quel progetto finanziato dalla Regione Umbria, in collaborazione con di Mibact e la direzione Regionale Musei Umbria». Sabato 13 novembre l’iniziativa guiderà gli studenti (l'appuntamento è riservato alle scuole) nell’Umbria sommersa: un viaggio nel tempo in quel museo della scienza della terra, Geolab (San Gemini) dove è assolutamente vietato non toccare. Quella sorta di laboratorio ospita una serie di macchine interattive che guidano il visitatore all’osservazione e alla sperimentazione e che sono introdotte da un video introduttivo a cura di Piero Angela.

