Visita a Orvieto del neo comandante provinciale dei Carabinieri, Davide Milano

Nella mattina di giovedì 18 febbraio, la sindaca di Orvieto, Roberta Tardani, ha ricevuto nel proprio ufficio nel palazzo comunale la visita del nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Terni, colonnello Davide Milano, accompagnato dal comandante della compagnia di Orvieto, tenente Luciano Lappa.



«L’incontro - spiega una nota comunale - è stato l’occasione per consolidare i rapporti e ribadire l’importanza della collaborazione tra le Forze dell’Ordine e l’Ente che ha assunto un significato concreto soprattutto in questo difficile periodo contraddistinto dall’emergenza sanitaria dove gli sforzi congiunti si sono concentrati nell’assistenza alla popolazione e nella vigilanza sul rispetto delle disposizioni per contenere i contagi da Covid-19.»



«Con il colonnello Milano ci siamo trovati concordi nel ritenere Orvieto una città ancora sicura rispetto a realtà più grandi e complesse – afferma la sindaca Tardani – ma occorre mantenere comunque alta l’attenzione su una serie di fenomeni, come l’abuso di alcol e di sostanze stupefacenti da parte dei minori, che sono legati anche al decoro e alla vivibilità della nostra città. Al comandante ho parlato del progetto di videosorveglianza messo a punto dalla nostra Polizia Locale che sarà operativo da quest’anno e che attraverso l’installazione di 7 telecamere ci consentirà di vigilare su un’ampia area del centro storico che va da piazza della Repubblica a piazza Duomo passando per corso Cavour e piazza del Popolo».

«Questo sistema di videosorveglianza – conclude – servirà a soddisfare l’esigenza dei cittadini di una più diffusa ed efficace salvaguardia dei beni pubblici e privati ma sarà anche un valido supporto alle Forze dell’Ordine nell’attività di prevenzione e contrasto delle illegalità».

