Annullata la visita all'Ast dei capigruppo. Nel giro di poche ore è maturata la retromarcia. La multinazionale aveva invitato il sindaco Leonardo Latini a fare una visita all'interno dello stabilimento, dopo le polemiche che si erano innescate con la ripartenza dell'attività produttiva. Il primo cittadino aveva esteso l'invito a tutti i capigruppo del Consiglio comunale, con la presenza anche del presidente del Consiglio comunale, Francesco Ferranti. Ma la visita è stata annullata. «Per ragioni di sicurezza - spiega il presidente Ferranti - l'azienda ha comunicato al sindaco Latini che la visita non si potrà fare. Evidentemente - ipotizza il presidente Ferranti - hanno ritenuto che dodici persone (il totale dei capigruppo e dei presidenti di Commissione, ndr) fossero troppe». Resta al contrario l'invito che la presidente della Seconda commissione, la consigliera comunale di FdI, Rita Pepegna, ha esteso all'azienda per una videoconferenza, in programma per mercoledì 15 o venerdì 17 aprile, per affrontare le criticità denunciate dalle forze sindacali in occasione della ripartenza.

Ultimo aggiornamento: 17:33

