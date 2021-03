17 Marzo 2021

di Luca Benedetti

(Lettura 3 minuti)







PERUGIA C’è una data di massima per l’inizio delle vaccinazioni dei soggetti fragili che spunta dal piano vaccini che la Regione va ricalibrando giorno per giorno, tra Astrazeneca bloccato e buchi nelle prenotazioni da riempire per non far bloccare la macchina dell’immunizzazione.

L’ultima ipotesi sul tavolo è quella dei primi giorni di aprile. Forse il primo, ma non si giochi con il “pesce”. Due settimane, comunque, perché l’operazione fragili, stimati, secondo gli ultimi calcoli, in ben più di novantamila, muova i primi passi. Anche con la spinta dei medici di famiglia già impegnati per la vaccinazione degli over 80 che non possono uscire di casa. Dopo la prima dose di Moderna che è stata inoculata a domicilio circa 3.300 assistiti, i medici di medicina generale aspettano altre 4.000 dosi di Moderna che fino a ieri pomeriggio non era ancora arrivate. E non dovrebbero arrivare subito se è vero che il commissario Massimo D’Angelo annuncia per sabato. Quindi la somministrazione di altre prime dosi a domicilio, c’è ancora da attendere. Da lunedì partirà la somministrazione della seconda dose di Moderna agli over 80 che hanno già ricevuto la prima a casa.

IL RECUPERO

Intanto l’Umbria recupera le sedicimila dosi che aspettava per recuperare il gap delle forniture iniziali di Pfizer. «Abbiamo ricevuto le 16mila dosi di vaccino Pfizer che avevamo sollecitato nei giorni scorsi al Governo», hanno annunciato ieri pomeriggio la presidente della Regione, Donatella Tesei e l’assessore alla Sanità Luca Coletto in merito dell’arrivo delle dosi che erano di spettanza dell’Umbria nella suddivisione nazionale rispetto alla popolazione regionale, ma che non erano state inviate. «La nostra interlocuzione con i vertici nazionali – hanno affermato - ci ha permesso di colmare la mancanza che ci vedeva deficitari rispetto ad altre realtà regionali. Ora rimaniamo in attesa anche dei 50mila vaccini che abbiamo richiesto e sollecitato più volte, in virtù alla presenza e diffusione delle varianti del virus individuate nelle scorse settimane nella nostra regione».

LISTE DA RIFARE

Intanto, dopo il blocco delle vaccinazioni con AstraZeneca, la Regione prosegue il piano vaccinale con i vaccino Pfizer e Moderna. Il commissario per l’emergenza Covid, Massimo D’Angelo, spiega che ieri i punti vaccinali hanno proseguito l’attività vaccinando gli over 80 come previsto. «In attesa delle indicazioni di Aifa e Ema – ha detto D’Angelo – la Regione sta riorientando la campagna vaccinale con lo scopo di anticipare ad aprile la vaccinazione degli over 80 già prenotati a maggio. Questo passaggio è stato deciso per garantire un intervento di massa e implementare l’attività vaccinale anche in questa fase in cui la vaccinazione con AstraZeneca ha subito un arresto». A proposito di vaccinazioni di Astrazeneca bloccate: c’erano prenotati 14.483 operatori scolastici e 353 appartenenti alle forze di polizia.

I NUMERI DI ERI

Ieri sono state somministrate 2.763 dosi, di cui 1.622 richiami. Così gli immunizzati totali salgono a 36.361, cioè il 3% circa della popolazione: Ieri sono stati vaccinati 1251 sanitari (richiami), 83 operatori socio sanitari (richiami), 68 ospiti Rsa (richiami) e 1352 over 80. Ci sono anche nove addetti alla scuola che probabilmente, in base all’anamnesi, erano già stati orientati verso Pfizer o Moderna

PUNTO VACCINALE A UMBERTIDE

A Umbertide,intanto, il commissario straordinario Covid 19, Massimo D’Angelo, accompagnato dal responsabile del distretto sanitario Daniela Felicioni e dal sindaco Luca Carizia, ha effettuato il sopralluogo dell’ex tabacchi, in via Cesare Battisti, per verificarne l’idoneità ad ospitare la nuova sede del punto vaccinale. L’edificio è stato ritenuto idoneo.