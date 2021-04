26 Aprile 2021

di Luca Benedetti

(Lettura 3 minuti)







PERUGIA Alla fine anche nonna Giuseppina si è convinta. Alle dieci è arrivata al punto vaccinale di Ponte d’Oddi e si è messa in fila.

Misurazione della temperatura, foglio con la prenotazione e via. Si è convinta perché lei di fare il vaccino anti Covid non aveva mica tanta voglia. «Non ho fatto mai neanche l’antinfluenzale. Eppoi quello che si è sentito in giro questi giorni. Però alla fine...». Alla fine ha detto sì. L’hanno convinta in famiglia. E ieri mattina a scortarla verso la difesa contro il virus maledetto c’era anche Laura, due anni, la nipotina. Che sgambettava mano nella mano con papà Graziano nel parcheggio davanti al punto vaccini che si è subito riempito.

Nonna Giuseppina, ottanta anni, è stata una dei cinquemila over ottanta che hanno partecipato al vaccine-day per anticipare la somministrazione del vaccino a chi era prenotato a maggio e giugno.

La contabilità della Regione, alle cinque di ieri pomeriggio, batteva 5.115 dosi di vaccino somministrate ai cittadini ultraottantenni. Per anticipare la somministrazione (ieri è stato utilizzato vaccino Moderna) gli over 80 nei giorni precedenti avevano ricevuto un sms con il quale si indicava la nuova data fissata nella giornata di ieri e il punto vaccinale in cui recarsi.

In particolare la contabilità dice che sono stati vaccinati 4.183 cittadini di età compresa tra gli 80 e gli 89 anni e anche 932 over 90. Un altro dato evidenzia come ieri ci siano state più disdette che prenotazioni. Sono state 228 le disdette tra gli over 70, 9 tra caregiver, mentre ci sono stati 104 prenotati tra i fragili.

Degli oltre 5mila anziani che hanno ricevuto la prima dose (possibile un altro vaccine-day per il richiamo), 2.760 sono stati quelli che avevano avuto la prenotazioni nell’ambito della Asl 1. Nel distretto del Perugino erano in programma 768 inoculazioni.

A Ponte d’Oddi prima dose iniettata alle 8,30. Venti minuti prima sono arrivati i volontari del Gruppo Protezione civile “Perusia”: Patrizia Borini, Stefania Guarducci e Sonia Machelli. Hanno fatto l’accoglienza, misurato la temperatura a chi entrava e gestito gli ingressi nella sala d’attesa dove c’era il personale della Asl 1. Alle 11, 15 è stato chiamato il numero 81 dei 318 prenotati

Sulle sedie colorate c’era anche Mario Rossetti, classe 1937. Per uno strano gioco del destino la sua prenotazione cadeva il 2 Giugno. Il vaccino è arrivato il 25 Aprile, due date simbolo. A fianco ha la moglie, Rossella Valeri: «A me non tocca- dice con un sorriso- sono più giovane. Me lo farà il medico di famiglia, aspetto l’AstraZeneca». Over 80, ma informati. C’è chi ha avuto una corsia preferenziale perché arrivato con la sedia a rotelle. Con la moglie che gli copriva la testa dal sole con un giornale. Lui ha aspettato fuori qualche minuto e lei non lo ha lascito un attimo.

A controllare che tutto andasse bene la responsabile del distretto del Perugino, Barbara Blasi e l’assessore comunale alla sicurezza, Luca Merli. Che spiega: «Siamo pronti anche ad attivare le farmacie Afas. Davanti a cinque strutture abbiamo piazzato le tende della Protezione civile per quando di potrà vaccinare in farmacia».

In settimana (venerdì è il d-day fissato) partiranno le somministrazioni di vaccino al Cva di Ponte San Giovanni. Un hub atteso che dà una svolta logistica all’organizzazione su Perugia. E sarà un punto vaccinale particolare. Lì lavoreranno medici di famiglia e personale della Asl 1, a giorni alterni. I medici di famiglia prenderanno l’appuntamento con gli assistiti (ora la fascia 70-79 anni) e inoculeranno i vaccini nella struttura che ha 4 ambulatori. Saranno impegnati nell’hub di Ponte San Giovanni alcuni medici di Perugia Centro e di Ponte Felcino.

Sul fronte dei vaccini, le ultime consegne hanno ridato fiato alle scorte che alle 17,30 di sabato erano oltre 30mila, senza considerare le duemila dosi in arrivo oggi grazie a Sda-Poste Italiane. Si tratta di 800 dosi di AstraZeneca e 1300 di Moderna.

Secondo i dati del ministero della Salute aggiornati a ieri pomeriggio alle 21,10, in Umbria sono state somministrate 270.564 dosi sulle 296.355 ricevute, cioè il 91,3%. La media nazionale è dell’88,9%.