PERUGIA Con l’innalzamento della presenza minima al 70% degli studenti delle superiori, ieri mattina nelle scuole umbre c’è stato quasi il pieno. E cosa importante, come dice l’ingegner Leonardo Naldini, fresco responsabile del Servizio Infrastrutture per la mobilità e politiche del trasporto pubblico della Regione «fino ad ora le riporto una situazione estremamente positiva, con i 131 autobus in più rispetto allo standard normale, nessuno è rimasto a piedi. Ho parlato con il direttore di Busitalia Umbria Velio del Bolgia e mi ha confermato che tutto si è svolto nell’assoluta normalità». Buon riscontro visto che, procedendo per step, ieri mattina si è arrivati a un’affluenza record, dopo il breve periodo di settembre-ottobre, di studenti nelle scuole dell’Umbria. Dai 60mila (fino alla prima media) del rientro post pasquale, si è passati ai 75mila con il ritorno in classe anche di seconda e terza medie, fino ai 95mila di quando le superiori hanno riaperto al 50%. Ora che con il 70% minimo si sono riempite oltre 4.000 classi delle 5.700 totali e ne restano vuote poco più di 500 ogni giorno in presenza ci sono complessivamente 103mila studenti. Tornando al delicatissimo tema dei trasporti, l’ingegner Naldini annuncia ulteriori interventi: «Alcune macchine che ipotizzavamo su certe scuole probabilmente saranno più utili in altre, ma sono affinamenti che affronteremo a partire dalla prossima settimana. L’obiettivo di questa settimana era, lo ripeto, non lasciare nessuno a piedi, per oggi ci siamo perfettamente riusciti. Anche i numeri, visto l’avvio di questa prima settimana, sono tali che ragionevolmente si può pensare che andrà tutto bene. Dalla prossima cominceremo a fare piccoli affinamenti di secondo ordine ma sono cose di cui l’utenza nemmeno si accorgerà». Se questa prima verifica sul campo sarà confermata, l’aver risolto il problema trasporto, anche con la capienza dei mezzi ridotta al 50%, è un aspetto fondamentale per ipotizzare una chiusura di anno scolastico senza ritorni al passato. PUZZLE ORARI Con l’aumento al 70% di lezioni in presenza, e con la raccomandazione di avere maggior riguardo per le prime e le quinte classi, negli istituti superiori è andato in scena l’ennesimo puzzle orario che in molti casi è già stato fissato fino al 9 giugno. Praticamente tutte le scuole hanno optato per tenere sempre in presenza i maturandi (nel complesso sono 7.300) e, tranne rare eccezioni dovute a difficoltà infrastrutturali, stesso discorso è stato fatto per i più piccoli delle prime che nelle Secondarie di II grado sono circa 8.300. «Quella di tenere al 100% in presenza i ragazzi delle prime – spiega Silvio Improta, dirigente scolastico dell’Itet Capitini e del liceo scientifico Alessi di Perugia – è un’esigenza degli studenti ma anche dei docenti che in pratica hanno potuto conoscere i propri allievi per la maggior parte dell’anno scolastico solo a distanza. Grazie l’impegno straordinario dei collaboratoti della presidenza che hanno lavorato a tutte le ore per seguire i vari cambiamenti della normativa, siamo riusciti a contemperare tutte le esigenze e non è stato facile vista la complessità derivante dai vincoli. Per dire, nelle mie scuole, a parte l’aspetto logistico con l’attivazione di 6 ingressi-uscite, le classi sdoppiate con l’organico aggiuntivo Covid, è il caso dell’Alessi, e necessità derivanti dal distanziamento che hanno portato a organizzare ben quattro turni di ricreazione, gli intrecci da risolvere sono stati davvero numerosi. Ma ci siamo riusciti e ora speriamo di finire l’anno in tranquillità».

CASO GUBBIO

A proposito di tranquillità si segnalano però situazioni delicate. David Nadery, preside del Cassata Gattapone di Gubbio e del Di Betto di Perugia, nel confermare che per gli orari con lo stesso modello per la presenza di prime e quinte è tutto ok, segnala un problema contagi a Gubbio: «Tra noi e il liceo abbiamo 27 docenti e 51 alunni in quarantena». E l’assenza dei docenti ripropone il problema che classi in certi momenti senza guida.

FELICI A FOLIGNO

Il rientro quasi al completo ha pure costretto diverse scuole a escogitare nuove soluzioni. Al liceo Marconi di Foligno la presiede Maria Paola Sebastiani annuncia sui social: «Grandi lavori per allestire al meglio anche gli spazi esterni con la collaborazione di tutti, alunni in primis. Ricomincia anche l'attività sportiva all'aperto, anche con sport di squadra, nei nostri amati campi di calcetto. Un sogno...».