PERUGIA Per iniziare l’anno scolastico in piena sicurezza ed efficienza c’è tanto bisogno di mettere insieme le forze e «raccogliere i contributi dei vari soggetti che, a diverso titolo, contribuiscono al regolare funzionamento del sistema scolastico». Per questo motivo, mentre già all’uscita delle indiscrezioni sono emerse sonore bocciature alle linee guida che saranno ufficializzate oggi, su indicazione del Ministero dell’Istruzione, anche in Umbria è stato costituito un tavolo regionale per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021.

Il nuovo tavolo, che si aggiunge al gruppo di lavoro composto da dodici membri con i dirigenti scolastici figure di raccordo tra Usr e scuole dei vari ambiti territoriali umbri, avrà «la funzione di monitorare gli aspetti logistici e organizzativi delle istituzioni scolastiche, individuare situazioni di criticità e suggerire eventuali misure necessarie a consentire il regolare avvio dell’anno scolastico».

IL TAVOLO

Coordinato dalla dirigente titolare dell’Usr Umbria Antonella Iunti, il tavolo è composto da Paola Agabiti assessore regionale all’Istruzione, Enrico Melasecche assessore regionale ai Trasporti, Giampiero Bondi Provincia di Perugia, Tiziana De Angelis della Provincia di Terni, Silvio Ranieri e Rossella Cestini Anci; Andrea Romizi Sindaco Comune di Perugia, Cinzia Fabrizi assessore all’Istruzione Comune di Terni, Francesco Lucaroni Protezione Civile Umbria, Erica Cassetta e Cristina Rosi Cisl-Scuola Umbria, Domenico Maida ed Elisabetta Mascio Flc-Cgil Umbria, Lucia Marinelli e Tecla Bacci Uil Scuola Rua, Anna Rita Di Benedetto e Maria Paola Sebastiani Confsal Snals Umbria, Daniela Rosano Anief Umbria, Patrizia Basili Gilda Unams, Rita Coccia Anp Umbria, Simonetta Zuccaccia Dirigenti scuola – Di.S.Conf Umbria, Mirco Casciarri Presidente Forags Umbria, Eva Falconeri presidente Consulte Provinciali Studentesche Regione, Maria Luisa Meacci Presidente Fish Umbria Onlus, Simone Polchi Rappresentante Regionale Scuole Paritarie, Andrea Bernardoni rappresentante regionale enti Terzo Settore.

TANTE VOCI

Al tavolo si siederanno dunque tutti gli “aventi causa” in questa delicatissima fase della vita scolastica, una compresenza che garantirà la valutazione dei pro e i contro di tutti i problemi sul tappeto. Di particolare significato la presenza al tavolo di due componenti, quella degli studenti e quella genitori, che a questi livelli non avevano mai trovato prima spazi. Per la studentessa perugina Eva Falconeri, che rappresenta tutti gli studenti umbri come coordinatrice delle due consulte provinciali, un impegno importante come per Mirco Casciarri che rappresenta il Forum regionale associazioni genitori istituito in Umbria nel 2003 e insediato presso l’Usr. Come significativa è la presenza della presidente regionale della Federazione italiana per il superamento dell’handicap Maria Luisa Meacci. Nel lunghissimo periodo della didattica distanza sono stati proprio i ragazzi con disabilità a sopportare i maggiori disagi.

LE PRIORITÀ

Tutte le problematiche oggetto già di mille discussioni sono ugualmente importanti, ma alcune condizionano tutte le altre quindi vanno risolte prima. La capienza delle aule è dunque ai primi posti e i rappresentanti delle due Province e dei Comuni dovranno arrivare con informazioni ben precise sulle disponibilità degli spazi utili e delle esigenze per sistemare tutti gli studenti iscritti. Le scuole hanno iniziato la mappatura delle aule e già circolano programmi software per calcolare al centimetro quadrato la possibile capienza. Da qui deriva la composizione delle classi, l’orario scolastico, l’eventuale necessità di attuare i doppi turni, i trasporti scolastici, gli organici di docenti e personale Ata. Amministratori locali e dirigenti scolastici temono che molti di questi problemi ricadano sulle loro spalle senza una adeguata copertura economica e normativa da parte dello Stato. Oggi al termine della conferenza Stato-Regioni tutte le domande dovrebbero avere una risposta.

OGGI IN PIAZZA

Intanto proprio oggi tutti i problemi aperti saranno gridati in piazza dai partecipanti, distanziati di un metro e con le mascherine, alle manifestazioni vedrà uniti insegnanti, genitori, educatori, studenti e personale Ata. In Umbria “Priorità alla scuola” si svolgerà a Perugia alle ore 17.30 in piazza della Repubblica e a Terni, dalle ore 18 in piazza Europa.



