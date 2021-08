Domenica 15 Agosto 2021, 11:00

PERUGIA Flette finalmente verso il basso la curva degli attualmente positivi al Covid in Umbria. Il bollettino diffuso ieri dalla Regione dice 92 nuovi positivi e 121 guariti, il risultato è meno 29. Quindi, nella casella degli “attualmente positivi” si arriva alla cifra 2240, più bassa rispetto ai 2269 della giornata precedente. L’ultimo report dell’Istituto superiore di Sanità (aggiornato all’11 agosto) fissa l’indice Rt “puntuale” per l’Umbria a 1,33.

Rimane stabile il quadro degli ospedali: 34 pazienti contagiati da Sars-Cov-2 ricoverati, due dei quali nei reparti di Terapia intensiva. L’Agenzia Agenas conferma una situazione sotto controllo: il livello di occupazione delle Terapie intensive umbre è fermo al 2 per cento, al di sotto della media nazionale al 4 per cento.

Nell’ultimo giornata sono stati analizzati 2.087 tamponi e 4.600 test antigenici, con un tasso di positività dell’1,3 per cento sul totale: era 2,98 venerdì e 1,75 lo stesso giorno della scorsa settimana.

Nella giornata di venerdì sono state somministrate 7123 dosi di vaccino nei vari centri umbri: di queste 4527 sono state “prime dosi”, una cifra che indica come l’effetto green pass stia ancora funzionando. Ad oggi, secondo i dati della Regione Umbria, l’88,5 per cento degli over 50 ha ricevuto almeno una dose di vaccino.

«La campagna vaccinale antiCovid dell’Umbria proseguirà senza sosta anche a Ferragosto - spiega l’assessore regionale alla Salute Luca Coletto - al fine di centrare l’obiettivo di raggiungere l’autunno in sicurezza, sia sul versante della scuola che per quanto riguarda la situazione dei ricoveri ospedalieri». Ormai, infatti, è proprio la situazione degli ospedali l’indicatore più importante per valutare la capacità del sistema sanitario di resistere alla diffusione del virus.

«Dagli ultimi dati - rimarca Coletto - risulta che il 78% dei cittadini umbri con più di 12 anni abbia ricevuto almeno una dose di vaccino o sia tra i prenotati, a testimonianza del grande lavoro della macchina sanitaria regionale e della grande attenzione e disponibilità dei cittadini. Siamo tra le regioni con la migliore performance nella vaccinazione degli over 50 – sottolinea l’assessore - aver messo in sicurezza le fasce di popolazione a maggior rischio di ospedalizzazione ci mette nella condizione di guardare con relativa serenità ai prossimi mesi. Grazie a tutti gli operatori del sistema sanitario regionale che da febbraio dell’anno scorso, senza sosta, hanno dato una grande prova di professionalità e senso di appartenenza al servizio pubblico».

Disagi segnalati nel centro vaccinale di San Marco, con decine di persone rimaste a lungo in fila al caldo e costrette ad un’attesa anche di 30 minuti per il colloquio con il medico prima di ricevere il vaccino. Qualcuno, in coda, ha segnalato il problema alla Prefettura e addirittura ha avvisato i carabinieri. Ieri, per alleviare la situazione di disagio, sono state distribuite bottigliette d’acqua dentro e fuori il centro vaccinale.