Anna, nata da un miracolo durante la pandemia

Ultimo aggiornamento: 16:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Le imprese più belle sono quelle con il massimo livello di difficoltà: arrivare alla vetta dopo sacrifici non immaginabili. Roberta e Sandro Pasquali quel figlio lo desideravamo con tutte le forze e pazienza se per chissà quanto tempo hanno dovuto chiedere aiuto anche a Giobbe che di pazienza ne ha in misura infinita.La storia è a lieto fine, sia chiaro, Anna è una bambina sana e quieta (di notte non fa capricci), ma Roberta desidera mandare un segnale forte e chiaro a tutte le coppie che desiderano allargare la famiglia anche quando la partenza è in salita. «Furono Lucia Cardinali e Sandro Pinaglia, ginecologa e medico di famiglia a suggerirci di rivolgerci al centro di procreazione assistita dell’ospedale di Perugia e già dopo il primo colloquio con il Dottor Gianfrancesco Brusco mio marito ed io capimmo che occorrevano scarponi e piccozza per realizzare il nostro sogno».Dopo tentativi andati a vuoto e quando magari un certo numero di coppie decide di arrendersi, arriva la svolta. «Ad evitare la resa hanno contribuito la nostra tenacia e le qualità dei professionisti che abbiamo incontrato - sottolineare Sandro Pasquali, sindaco di Passignano e vice presidente della Provincia di Perugia -, competenze e umanizzazione che possono solo inorgoglire tutti». Estate dello scorso anno, Roberta torna indietro con la memoria: «La gravidanza procedeva splendidamente. Mesi meravigliosi seppur tra mille paure e preoccupazioni, Anna si rivela sin da subito una guerriera, sembra scalpitare. Il tempo vola e ci prepariamo ad accoglierla nel migliore dei modi. Partecipiamo ad un corso di preparazione al parto che merita altrettanti elogi. Sandro vuole assistere al parto e per me è fondamentale perché non nego che è il momento che più mi spaventa». Data presunta del parto 8 marzo, ma nel frattempo “qualcosa” di inimmaginabile sta succedendo nel mondo, è il covid-19 che è arrivato in Italia. «Ci atteniamo scrupolosamente a tutte le prescrizioni, ma la bimba non ha nessuna intenzione di muoversi da dove è al sicuro e non possiamo darle torto, fuori il mondo si sta trasformando giorno per giorno in una realtà che neanche la più fervida immaginazione avrebbe potuto prevedere».Dal reparto confermano il ricovero per il 16 marzo, ma viene anche deciso che per ragioni di sicurezza il papà non potrà assistere al parto e neppure stazionare in qualche locale vicino. Tempo massimo di visita, un’ora per ogni giorno di degenza. «Una doccia fredda - dice ora Roberta - mio marito era amareggiato perché aveva partecipato a tutti gli incontri del corso pre parto ed era preparatissimo. Ora posso dirlo con assoluta franchezza: pochi minuti dopo il ricovero mi sono sentita protetta, perfino coccolata. La situazione paradossale era dietro l’angolo: Sandro mi ha potuto assistere dalla finestra, tra una contrazione e l’altra mentre Giulia, un’ostetrica meravigliosa, sapeva come alleviarmi i dolori e non farmi sentire sola». Tutto finito? «Neppure per sogno: c è bisogno di un trasferimento in sala parto e il caso vuole che Giulia è al mio fianco».Nessun testo scientifico sa dire quanto tempo occorre per vedere la luce degli occhi di una mamma. Per Roberta c’è voluta tutta la giornata. «È stata una lunga e difficile esperienza, la più forte e incredibilmente della mia vita. Nella mia mente è impressa una data ed un orario, le 18.49. Dovremmo forse vergognarci che io e Sandro siamo scoppiati a piangere? No! Anzi lo urliamo ancora ora, dire che abbiamo toccato il cielo con un dito sarà retorico ma è così». Sandro e Roberta hanno scritto appena tornati a casa una lettera ai medici e alle ostetriche. «Cosa racconteremo ad Anna non posso saperlo ora, so bene i sentimenti che si sono mossi dentro di me come padre e come sindaco. La gioia si è unita con il dolore per quanto accadeva nella nostra comunità». Ad Anna di sicuro diranno che è stato un raggio di luce, un arcobaleno che ha regalato infinita felicità ad una coppia e ai tanti amici che hanno tifato per il lieto fine in un’epoca complessa.