Salgono a tre i contagi di rientro dal Regno Unito per i quali è scattato l’iter per capire se il virus contratto dalle tre soggetti appartenga alla cosiddetta “variante inglese”. Una mutazione che prefigurerebbe una maggior velocità nella trasmissione, tutta da valutare nell’effetto reale sulle persone. Un ceppo che potrebbe circolare da tempo in Italia e nella stessa Umbria, ma non per questo motivo di preoccupazione.

Al campione raccolto in un drive-in della periferia di Perugia, poi analizzato dal laboratorio di Città di Castello della Usl Umbria 1, si sono aggiunti altri due casi di rientro da Londra e risultati positivi al coronavirus. Si tratta di contagi certificati dalla stessa Azienda sanitaria perugina e i cui campioni sono stati analizzati direttamente nel laboratorio di Microbiologia del Santa Maria della Misericordia. «I tre campioni saranno inviati all’Istituto zooprofilattico Umbria-Marche domani mattina (oggi, ndr) – spiega la dottoressa Antonella Mencacci, responsabile del Laboratorio – ma servirà un mese circa per sapere il risultato, l’esito del sequenziamento del virus. Non è una cosa veloce: dobbiamo ordinare reagenti fatti apposta, accumulare alcuni campioni, per ora ne abbiamo tre, e dal momento che il campione viene consegnato allo Zooprofilattico inizia il sequenziamento genico che richiede del tempo, non è una semplice analisi di laboratorio».

La presenza o meno di tale variante, in ogni caso, non sarebbe determinante a questo punto della fase epidemica. «Non è detto che pur provenendo dall’Inghilterra tale virus appartenga al ceppo mutato – aggiunge la dottoressa Mencacci - ma anche nel caso che lo fosse, non cambia nulla. È solo una delle quattromila mutazioni che sono state descritte: il virus viene tenuto sotto controllo e vengono notate anche le minime varianti. Non è detto poi che il virus sia entrato in Italia dopo che tale ultima mutazione è stata scoperta. Probabilmente è entrato tante altre volte insieme con le persone tornate dall’Inghilterra in precedenza». Quindi è più che probabile che il ceppo britannico del coronavirus nel Paese sia già presente, ma questo non cambierebbe le strategie di contrasto al contagio. «Dobbiamo continuare ad applicare le solite precauzioni: distanziamento, mascherine e igienizzazione delle mani». Anche la presunta maggiore velocità di trasmissione è tutta da provare nella realtà.

«Il fatto che sembra essere più contagioso – spiega la direttrice del laboratorio di Microbiologia – è emerso perché questo ceppo infetta meglio le altre cellule e si replica maggiormente e con più velocità “in vitro”». Non è quindi scontato come tale evidenza – raccolta in laboratorio – possa traslarsi nella vita reale. «È possibile che tra le persone possa replicarsi allo stesso modo, ma non è detto, dipende da tanti altri fattori: se ad esempio, nel Sud Est della Gran Bretagna dove tale variante è stata isolata, si portano meno mascherine, i ristoranti sono stati tenuti aperti di più o si fa meno attenzione all’igienizzazione delle mani, per esempio, è ovvio che il virus è circolato più velocemente. Non ci sono elementi per dire che l’incremento di contagi che c’è stato è conseguenza di tale ceppo».

