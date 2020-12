PERUGIA Sembra avviata lungo una fase discendente la curva dei degenti-Covid, anche se il dato sulle terapie intensive resta altalenante e con una percentuale di occupazione al 35% sopra la soglia fissata dal Ministero. Inoltre, negli ultimi giorni, il dato dei nuovi contagi ha ripreso, seppur lievemente, a salire, come dimostra la media mobile (sui sette giorni), risalita a 164,9, livello di cinque giorni fa. Numeri che in ogni caso mal si concilierebbero con un eventuale lockdown natalizio.

Un concetto ribadito dalla governatrice Donatella Tesei nella videoconferenza stampa di ieri. «Siamo in zona gialla, la curva sta scendendo anche se i nostri ospedali sono ancora impegnati, ma qualsiasi decisione che il governo dovesse adottare durante le festività dovrà essere spiegata al meglio. Nell’ultimo Dpcm sono stati forniti orientamenti che andavano in altra direzione rispetto a una zona rossa nazionale: allora ci è stato spiegato di fare sacrifici prima per essere tranquilli a Natale».

Il bollettino quotidiano dell’epidemia riporta 169 nuovi casi e 400 guariti in una giornata con 3.161 tamponi e un totale settimanale tornato a salire. In discesa, quindi, il tasso di positività calcolato sui dati settimanali, passato dal 6,02 al 5,61 per cento: incidenza ieri peri al 5,35%, comunque sotto la media dei sette giorni che supera la solita oscillazione del lunedì. É sceso di altre 17 unità il numero dei degenti-Covid negli ospedali umbri e il totale è ora arrivato a 317. Di questi, 47 (uno in più rispetto al giorno precedente) sono ricoverati in terapia intensiva, reparto nel quale si contano 4 nuovi ingressi, 25 nell’ultima settimana. Secondo l’aggiornamento settimanale dell’Agenas, l’Umbria rimane tra le regioni dove la soglia di allarme per i posti occupati in terapia intensiva è superata: livello è al momento al 35%, cinque punti sopra il limite stabilito dal Ministero. Sono in tutto 14 le regioni dove si registra tale superamento ma il Cuore verde è tra quelle dove il dato è comunque in forte riduzione. Quanto ai posti occupati in aree mediche l’Umbria è tornata sotto la soglia limite del 40%. Intanto si contano altri sei decessi con la media mobile giornaliera, calcolata sui sette giorni, in discesa da 8,3 a 7,9 vittime. Segno che la curva sta assumendo un andamento più orizzontale: dal 3 dicembre tale indicatore è costantemente sotto 10. Le vittime segnalate ieri erano residenti a Bevagna, Giano dell’Umbria, Gubbio, Marsciano, Perugia e Terni.

Restano in fase discendente attualmente positivi ora pari a 4.323, 237 in meno rispetto al giorno precedente: aggregato tornato ai livelli del 25 ottobre. Sono rimasti tre i Comuni con un’incidenza superiore a un caso ogni 100 residenti (sopra il 10 per mille): Scheggino (uno ogni 66), Castel Ritaldi (81) e Lisciano Niccone (100). Tra i comuni maggiori, Gualdo Tadino resta quello con un dato più elevato: 9,23 casi ogni mille residenti. Qui, per scongiurare la risalita dei contagi, il sindaco Massimiliano Presciutti ha previsto la chiusura al pubblico di alcune vie e piazze del centro, preservando l’accesso a negozi e servizi.

Saldo positivi col segno “più” solo in 12 comuni, con Narni (+8) e Castel Ritaldi (+3) in testa. Perugia (+39), Terni (+50) e Narni (+10) sono le città col numero maggior di nuovi contagi. Un nuovo caso anche a Scheggia che nei giorni scorsi era tornato Covid-free.

