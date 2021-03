12 Marzo 2021

di Fabio Nucci

(Lettura 3 minuti)







PERUGIA Le dosi siciliane di Astrazeneca sono finite anche in Umbria dov’era in corso la somministrazione di siero dal lotto sul quale sono in corso accertamenti anche per stabilire il nesso con alcuni effetti collaterali considerati anomali. La comunicazione è arrivata in serata dall’assessore regionale Luca Coletto dopo l’agenzia nazionale del farmaco ha vietato l’utilizzo del siero appartenente al lotto ABV2856. «La comunicazione è arrivata alle 13,26 e ci siamo subito attivati (alle 14,10) per inibire le iniezioni in tutti i punti vaccinali», ha chiarito Coletto precisando che l’ultima somministrazione di dosi appartenenti a tale stock è avvenuta prima che arrivasse la nota Aifa. La Regione ha inoltre chiesto di trattenere quelle non utilizzate del lotto “incriminato”.

Il caso è esploso al termine di una giornata nella quale il Nucleo epidemiologico della Regione ha evidenziato l’andamento più “gentile” della curva epidemica pur in un contesto di casi giornalieri ancora consistenti. «La curva rappresentata dalla media mobile – ha spiegato l’epidemiologa Carla Bietta – nella sua ultima fase esprime una tendenziale stabilità con una numerosità di casi che tuttavia resta elevata, sopra i 200 positivi giornalieri». Aspetto rilevato anche dall’assessore Coletto che ha evidenziato la dicotomia tra le due province. «A Perugia i casi stanno scendendo seppur lentamente per l’effetto delle due varianti, specie quella inglese, mentre assistiamo a una rapida crescita nel ternano». Considerando l’incidenza cumulativa settimanale, ieri c’è stato il sorpasso della seconda provincia umbra dove l’incidenza è salita a 184,5, mentre in quella maggiore è scesa a 176,4 casi ogni 100mila abitanti. Andamento confermato dall’analisi operata per Asl. «Nella Usl Umbria 1 c’è una generale riduzione e solo Altotevere (a Umbertide ieri chiusa una banca causa Covid, ndr) e Assisano presentano ancora un’incidenza superiore a 200; nella Usl Umbria 2, il Folignate presenta una riduzione pur con un livello ancora consistente di contagi, mentre tutti gli altri, a partire all’Orvietano, tendono a salire. La conferma che il virus circola, ma l’esperienza maturata deve darci le dritte per intervenire in modo più consapevole».

Una diffusa circolazione sostenuta dalle cosiddette “variant of concern” (la inglese e brasiliana). «La situazione legata alle varianti – aggiunge il direttore regionale della Salute, Claudio Dario – si è rivelata impattante anche rispetto agli interventi che si sono resi necessari». Anche l’indice Rt, quindi, finisce per riflettere tale lento ridimensionamento assunto dalla curva epidemica, con l’indice che resta prossimo a uno. «Nella stima sulle ultime due settimane è pari a 0,97 – aggiunge la dottoressa Bietta – e ci pone comunque in una condizione più confortante, coerente con un dato nazionale più elevato». La circolazione del virus rimane sostenuta tra i più piccoli con le fasce 0-2 e 3-5 anni le uniche che evidenziano una risalita dell’incidenza, rispettivamente verso 200 e 300 casi ogni 100mila abitanti. In lieve risalita anche la fascia 14-18 mentre prosegue la discesa iniziata l’8 febbraio la 11-13 anche a seguito della chiusura delle secondarie di primo grado. In fase di contenimento i ricoveri ordinari e di stabilità le terapie intensive. «Il problema è che non scendono e rimangono su livelli importanti per la nostra sanità». In lieve flessione la curva dei decessi, con 4 casi letali nell’ultima giornata, segnalati a Città di Castello, Montone, Perugia e Tuoro.