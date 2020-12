PERUGIA Nel lunedì interlocutorio sul versante screening, con appena 377 tamponi e 65 positivi, si registrano altre 8 vittime e due nuovi ricoveri in terapia intensiva. Anche se il tasso di positività giornaliero balza al 17,24%, non cambia la media mobile settimanale. Intanto, l’età mediana resta stabile rispetto a sei giorni fa, intorno ai 45 anni, mentre con 52 casi, la fascia dei bambini sotto i 6 anni è quella nella quale, in termini percentuali, i contagi sono cresciuti di più. A livello territoriale, sono 11 i comuni con un’incidenza di casi attivi per mille abitanti sopra 10, tra questi Bettona la cui giunta ha disposto lo screening per tutti i residenti.

L’ultima giornata è stata di nuovo funestata da morti-Covid, altri 8, la metà dei quali a Perugia: le altre vittime erano originaria di Bastia Umbra, Campello sul Clitunno, Foligno e Terni. Sale all’1,69% il tasso di letalità dal primo ottobre (1,86% il globale, contro il 3,48 nazionale), con la media mobile settimanale (calcolata sui positivi settimanali di 10 giorni fa) scesa dal 2,93 al 2,88%. Considerando l’aggregato sui sette giorni, ieri si contavano 61 deceduti, dato in discesa col picco di 81 registrato nella settimana percedente il 21 novembre. Sull’altalena i dati ospedalieri: i ricoveri ordinari sono saliti di due unità, da 393 a 395, mentre il totale delle terapie intensive è sceso da 60 a 56 ma, come evidenzia il prospetto Ministero/Protezione civile, si registrano due nuovi ingressi.

Sospeso lo screening sul territorio, nella giornata festiva sono stati testati solo 170 casi ed eseguiti 377 tamponi “on demand” con un tasso di positività del 17,24%. Cambia di poco la media mobile settimanale passata dal 6,25 di domenica al 6,27% di ieri; stesso trend per l’indicatore riguardante i casi testati, con un’incidenza di positivi da ormai tre giorni sotto il 21%. A proposito di esami strumentali, ma rispetto ad altre patologie, una rielaborazione basata sui dati dell'Osservatorio nazionale screening evidenzia che per quello colorettale, nei 5 mesi di pandemia a fronte di una riduzione nazionale 54,9%, l’Umbria presenta la contrazione più contenuta con un -32,1%.

Restano 11 i comuni con un tasso superiore a 10 attualmente positivi ogni mille abitanti col dato più alto a Gualdo Cattaneo (14,24, secondo i residenti Istat 2020). A seguire, Cascia (13,36), Bettona (13,19), Scheggino (12,93) e Castel Ritaldi. Proprio a Bettona, da settimane tra i comuni con la più alta incidenza di positivi attivi, parte lo screening su tutti i residenti. A tal fine una postazione drive-in è stata allestita nel piazzale del campo sportivo: inizialmente sarà data priorità a scolari e genitori, categorie sensibili. Il numero più contenuto di guariti, 132, non è bastato a “liberare” altre città dal virus, diffuso in 87 centri. Mentre i casi attivi sono saliti solo in nove comuni con l’incremento maggiore a Gualdo Cattaneo (+11) e Foligno (+7). Perugia e Amelia si segnalano, invece, per la maggior riduzione, -27 e -10. Quanto ai nuovi contagi, la metà di quelli segnalati a livello regionale (65) sono stati certificati a Gualdo Tadino (14), Gubbio (13) e Foligno (10).

Rispetto a una settimana fa, pressoché stabile l’età mediana dei positivi totali, pari a 45 anni e 7 mesi (45 e 8 mesi il 1° dicembre) ed è cresciuta lievemente l’incidenza tra gli under 13, con 152 casi sui 1.257 certificati in totale. Anche rispetto a tale quantità, la ripartizione parziale tra le fasce riflette quella generale dall’inizio della pandemia, con la maggioranza dei casi concentrati tra le persone di età compresa tra 40 e 64 anni (37,9%), nella fascia 18-39 (25,7%) e tra gli over 65 (21%). Considerando la popolazione delle singole fasce, rispetto a metà novembre si nota una crescita della concentrazione di positivi (casi in 26 giorni) tra gli adolescenti. Le due fasce con la maggior incidenza di positivi rimangono la 18-39 anni, con 112 casi ogni 10mila abitanti, e la 40-64, con 107 casi. Rispetto alla precedente analisi, invece, la concentrazione tra i ragazzi tra 14 e 17 anni, con un indice pari a 103, ha superato quella 6-13. Proprio le due fasce in età scolare per antonomasia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA