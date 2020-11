PERUGIA Un’altra settimana di prudenza, unica novità le lezioni in classe per gli studenti della Prima Media. E’ questa la sintesi dell’ordinanza firmata ieri dalla presidente Donatella Tesei per la gestione delle misure “anti-contagio”.

LE SCUOLE

Il punto di riferimento sono i dati epidemiologici, il confronto con il comitato tecnico scientifico regionale e le norme contenute nella precedente ordinanza che scade domani. La nuova ordinanza, invece, entrerà in vigore a partire da lunedì 30 novembre fino al 6 dicembre. La principale novità riguarda, appunto, la didattica a distanza obbligatoria solo a partire dal secondo anno delle scuole secondarie di primo grado e per tutte le secondarie di secondo grado, statali e paritarie.

DIVIETI CONFERMATI

Fino al 6 dicembre rimangono confermate anche tutte le altre misure già adottate: chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi strutture di vendita al dettaglio, alimentare e non alimentare, ad esclusione delle farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccherie e rivendite di generi di monopolio. Divieto dell’esercizio domenicale di ogni attività commerciale su aree pubbliche. Sono sospese anche tutte le attività realizzate in presenza in spazi aperti o in luoghi chiusi da associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età.

Vietati per tutta la prossima settimana anche giochi da tavolo, delle carte, biliardo, bocce effettuati nei centri e circoli sportivi pubblici e privati. Sospese anche tutte le attività di gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale. Per lo stesso periodo resta lo stop agli allenamenti per gli atleti under 18 che militano nelle società e nelle associazioni dilettantistiche e amatoriali degli sport di squadra e di contatto.

IL PERSONALE

E la Regione ieri ha fatto il punto a proposito dei “rinforzi” arrivati negli ultimi tre mesi nelle aziende sanitarie umbre: sono stati assunti 259 infermieri a tempo determinato attraverso l’avviso emanato dall’Azienda ospedaliera di Terni, 50 medici neolaureati per assistenza territoriale, 95 medici per le Unità speciali di continuità assistenziale, 29 addetti per il contact tracing e 40 studenti laureandi infermieri.

Non solo, è in corso la selezione dell’Azienda ospedaliera di Perugia per medici di varie specialità per cui sono già arrivate 171 domande. E la Usl Umbria 1 ha già emanato un avviso per infermieri neolaureati.

IL PROBLEMA

A bloccare ancora l’arrivo di altro personale, il ricorso al Tar che tiene congelato il concorso per infermieri a tempo indeterminato che probabilmente sarà celebrato la prossima primavera.

