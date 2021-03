23 Marzo 2021

di Fabio Nucci

(Lettura 2 minuti)







PERUGIA - Dopo quattro giorni di progressiva discesa dei ricoveri ordinari, si contano 22 nuovi degenti Covid nei reparti di area medica e uno in più in rianimazione con i rispettivi tassi di occupazione, come certificato da Agenas, sopra la soglia critica. La curva epidemica, letta attraverso le ospedalizzazioni, continua a oscillare, e lo stesso può dirsi di quella dei decessi: ieri altri 4 casi letali ma con la media mobile settimanale tornata sotto gli otto casi.

Sono gli acuti di una terza fase epidemica che, dall’altro lato, vede la circolazione del virus in fase di contenimento con i casi settimanali che negli ultimi due giorni sono tornati sotto quota 1.300: cosa che non accedeva da inizio anno. Ieri solo 71 nuovi casi (48 tra Terni, Spoleto e Foligno) su appena 1.366 tamponi, 532 processati con test molecolare con un’incidenza risalita al 13,3%. Tra domenica e lunedì mattina, appena 136 le persone testate, una su due risultata contagiata. Scende anche la popolazione degli attualmente positivi, ieri scesa di altre 113 unità grazie ad altri 180 guariti. Si contano anche 4 vittime, residenti nei comuni di Città della Pieve, Città di Castello, Gubbio e Perugia, col tasso di letalità globale salito al 2,46% (2,41% considerando i dati dal primo ottobre). A livello territoriale, l’incidenza cumulativa si sta riducendo e ieri solo 9 comuni figuravano da “zona rossa”, altrettanti con più di 200 casi per 100mila abitanti. Nell’ultima settimana nessun caso in 20 città e in altre 6 meno di 50 contagi mentre 4 di quelli con l’incidenza più alta sono in provincia di Terni, compresa Amelia dove il dato è salito a 422.