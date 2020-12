Complici le basse temperature di questi giorni e, forse, qualche assembramento di troppo la settimana prima di Natale, nella regione i nuovi positivi giornalieri tornano quelli di un mese fa. Sono 347 i nuovi casi certificati, a fronte di 3.122 tamponi, con un’incidenza dell’11,1%. Che la situazione giù prima di Natale fosse “al limite” lo aveva indicato anche la Cabina di regia che nel monitoraggio 14-20 dicembre ha riportato la classificazione del rischio da “moderata” ad “alta”. E continuano a crescere i focolai, 152 gli ultimi censiti, con situazioni limite nelle residenze di Gualdo Tadino e Città di Castello. Sullo sfondo, il record di ingressi settimanali in terapia intensiva, 31, la metà negli ultimi due giorni.

Con un numero “ordinario” di tamponi eseguiti tra martedì e mercoledì mattina, nella regione si registra un colpo di coda di fine anno del virus, con 347 nuovi contagi. Numero che con tali proporzioni non si registrava dal 28 novembre, ma con oltre 4mila tamponi processati, un migliaio in più rispetto ai 3.122 di ieri. In salita anche l’incidenza calcolata sui dati settimanali, al 7,33%, tornata ai livelli di inizio dicembre. Il monitoraggio della Cabina di regia, al 20 dicembre indicava 152 focolai (+9) e nel complesso indicatori stabili o in lieve crescita. È risalita ad esempio al 31,5%, dal 28,9, l’incidenza dei casi non associati a catene note (661 nella settimana osservata), mentre sale al 92,4% la capacità di monitoraggio del sistema. In calo gli indicatori ospedalieri, con l’occupazione dei posti in intensiva al 32%, al 33% quella nell’Area medica. Negli ultimi giorni, tuttavia, i dati ospedalieri sono tornati sotto la lente: stabili i ricoveri totali, intorno a 300, per il secondo giorno consecutivo si contano 8 ingressi in rianimazione, 31 nell’ultima settimana: dato record dal 13 dicembre.

Tra i focolai, quello di Città di Castello nella residenza Muzi Betti che, come comunicato dal sindaco Luciano Bacchetta, riguarda operatori e ospiti. «Dalla Rsa, dove finora non si erano registrate criticità, arrivano notizie preoccupanti di un focolaio Covid-19 che si è sviluppato e rispetto al quale sono in corso accertamenti da parte della direzione». Sotto osservazione anche l’Easp di Gualdo Tadino dove ieri si è registrato uno dei 5 decessi comunicati dalla Regione. Le altre vittime sono di Spoleto, Costacciaro (secondo morto) e Foligno. Sulla struttura di Gualdo, la Fp Cgil di Perugia ha espresso la «fortissima preoccupazione tra i lavoratori», impiegati residenza per anziani che arriva ad ospitare fino a oltre 60 persone. «Ad oggi gli ospiti rimasti sono 21, a seguito di numerosi casi di positività al Covid che hanno causato anche tre decessi». L’infezione non ha risparmiato il personale(«ridotto all’osso», denuncia il sindacato) con 9 contagiati tra gli addetti della cooperativa Asad e 3 tra i dipendenti diretti dell’ente.

Il virus ha ripreso vigore anche a livello territoriale, con i casi attivi in risalita (ieri 204 i guariti e attualmente positivi risaliti a 3.706) con Gualdo Tadino e Nocera Umbra che contano oltre 10 casi per mille residenti. Sono inoltre risaliti da 83 a 86 i comuni con almeno un contagiato all’interno, con nuovi casi a Montecastello di Vibio, Parrano e Ficulle. Nuove infezioni a doppia cifra in 10 città, con Terni e Perugia che contano, rispettivamente, 47 e 46 nuovi casi.

