Virus, in Umbria altre 24 ore a zero contagi. Oltre 27mila persone uscite dall'isolamento

PERUGIA - Ancora buone notizie per l'Umbria alla voce coronavirus. Un nuovo guarito, e sono 1. 346 totali, dal Covid in regione dove nell'ultimo giorno non sono stati rilevati né nuovi casi, 1.440, né vittime, 80, facendo scendere da 15 a 14 il dato degli attualmente positivi.



Secondo quanto emerge dai dati della Regione, riferiti alle 8 di domenica mattina, restano tre i pazienti ricoverati, uno dei quali in terapia intensiva. Ancora: 195 persone in isolamento, e anche qui c'è un miglioramento rispetto ai 198 delle 24 ore precedenti, oltre 27.500 persone uscite dall'isolamento. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 715 tamponi, 94.286 nel complesso.