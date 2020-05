Libera Lex/Il virus prima del virus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Ma questa sanità umbra funziona o no? E' di questi giorni la conclusione delle indagini su quello che appare essere il filone principale della Sanitopoli nostrana che vede coinvolti, con l'accusa principale di associazione a delinquere, oltre a un'altra quarantina di reati, l'ex Presidente della Regione Marini, l'Assessore alla Sanità Barberini, l'ex segretario del PD Bocci e uno stuolo di direttori di aziende sanitarie e di Dirigenti e funzionari ai più diversi livelli.Al contempo, mentre sembra che si stia uscendo dal tunnel del Covid-19, i dati che emergono danno conto di una sanità umbra che ha retto bene alla pandemia e che ha mostrato complessivamente un grado di efficienza più che apprezzabile.Ad onor del vero, anche la Sanità ante Covid, quella della Giunta Marini, mostrava dati molto apprezzabili, al punto da far considerare l'Umbria una Regione benchmark, con un grado di efficienza superiore alla media delle altre Regioni italiane.Insomma, qualcosa sembra stridere tra quello che descrivono i Pubblici Ministeri in ordine all'andamento della Sanità - gestione Marini e i dati complessivi della nostra sanità nell'ultimo decennio.E' pur vero che i magistrati non si occupano della gestione amministrativa sotto il profilo del funzionamento, ma di reprimere i reati, quindi, astrattamente, ben vi può essere una convivenza tra un buon livello della Sanità e, a latere, alcune degenerazioni gestionali che risultino poi in commissione di reati. Lombardia docet.Fermo restando che siamo in una fase ancora di ipotesi accusatoria a cui dovranno seguire i processi con i loro tre gradi e le sentenze passate in giudicato e che quindi, senza eccedere in garantismo, al momento non si ha certezza in ordine alle contestazioni, appare però evidente che in alcuni ambiti dell'articolata e dispendiosa sanità regionale qualcosa non ha funzionato.Quello che appare è che nell'ambito di una lotta di potere interna alle forze di maggioranza si è scatenata una guerra volta alla conquista di posizioni dentro l'Amministrazione sanitaria, con sacrificio della meritocrazia. Ma paradosso del paradosso, la battaglia, per lo meno quella oggetto di contestazione da parte dei PM, non si è svolta sul terreno delle figure apicali, quanto piuttosto per concorsi di basso profilo dove, forse, il grado di fedeltà e anche la platea per potenziare il consenso sono più ampi.L'equazione buona sanità = puntuale applicazione di una rigorosa meritocrazia probabilmente non è reale. In questi anni abbiamo assistito ad un turn over dei vertici delle Direzioni mediche per il raggiungimento dei limiti di età della vecchia guardia, a fronte di una dirigenza amministrativa molto stabilizzata che, a parte qualche modesto cambio, è rimasta sempre negli stessi posti di comando.Allora, se questa è la fotografia, probabilmente il virus che ha infettato l'organizzazione amministrativa della nostra Sanità, secondo la prospettazione della pubblica accusa, si è sviluppato e ha colpito nella fase terminale del secondo mandato Marini, quando si affilavano le armi per le nuove tornate elettorali ma, a quanto sembra, quel virus, una volta isolato, anche grazie all'opera meritoria della Magistratura non si è esteso a pregiudicare l'efficacia funzionale della nostra sanità che ha continuato a mantenere un'alta offerta di salute.Adesso, sta all'attuale amministrazione continuare su questa strada e adottare tutti gli antidoti e i vaccini possibili per evitare ricadute.