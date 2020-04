Coronavirus, a Perugia due morti in poche ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Altri due morti all'ospedale Santa Maria della Misericordia causati dal coronavirus. Due drammi tra la tarda serata di mercoledì e la mattinata di giovedì, nonostante i numeri della lotta al virus per Perugia e per l'Umbria continuino ad essere positivi.L'aienda ospedaliera di Perugia comunica il decesso di due pazienti ricoverati per COVID-19. Si tratta di un uomo di 75 residente a Perugia, deceduto nella tarda serata di mercoledì 15 aprile e di un uomo di 71 anni, ricoverato dal 6 aprile e residente a Passignano sul Trasimeno, deceduto nella tarda mattinata di giovedì 16 aprile.I due decessi sono stati comunicati sia alla Protezione civile che alla Regione e il commissario straordinario Antonio Onnis a nome suo personale e per conto dei professionisti ha voluto esprimere sentimenti di cordoglio ai familiari e ai sindaci Andrea Romizi e Sandro Pasquali.