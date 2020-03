I vescovi umbri: stop a cresime e prime comunioni. Pasqua a porte chiuse

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - I vescovi umbri hanno deciso: basta con cresime e comunioni. La conferenza episcopale umbra lo ha comunicato domenica con una nota allo scopo di evitare possibili fraintendimenti.«A seguito della diffusione dell’epidemia da Covid-19, per tutelare la salute di persone e comunità e ovviare alle incertezze che gravano su impegni pastorali programmati da tempo, considerato che l’attuale situazione non sta consentendo una adeguata preparazione dei fanciulli e dei ragazzi, i vescovi dell’Umbria hanno stabilito che le celebrazioni della Messa di Prima Comunione e della Confermazione - programmate dal tempo pasquale fino all’estate - vengano rinviate ad altro momento opportuno, quando lo consentiranno le condizioni generali».Per le stesse ragioni, i vescovi hanno stabilito di cancellare o rinviate le manifestazioni esterne di pietà popolare solite compiersi durante la Settimana Santa, come la lavanda dei piedi o le processioni del venerdì santo. Quindi, per tutelare la salute vengono evitate tutte le iniziative che possano in qualche modo determinare assembramenti di persone e favorire la diffusione del coronavirus. Una Pasqua a porte chiuse, stabilita già da diversi giorni, con messe e veglie che i fedeli potranno seguire attraverso i canali ufficiali del Vaticano o altri media.