PERUGIA - Fase uno, manovra uno. La giunta regionale mette sul tavolo 39 milioni per tamponare l’emergenza economica. Si tratta in buona parte di finanziamenti alle imprese - in parte a fondo perduto - e garanzie al credito. Palazzo Donini ha previsto tre step. Dopo la prima manovra, l’esecutivo di Donatella Tesei ne immagina una seconda a fine maggio per altri 35 milioni e una terza in luglio per ulteriori 10. Il totale arriverebbe a 84 milioni di euro. Ai quali Palazzo Donini conta di poter aggiungere anche i 90 milioni di avanzo di fondi europei che il Governo dovrebbe presto “liberare” alle Regioni consentendo una rimodulazione per l’emergenza Covid.Buona parte del lavoro dovrà passare attraverso la finanziaria regionale Gepafin. La fetta più grossa della manovra è un fondo prestiti a favore di micro e piccole imprese per 18,5 milioni di euro. Accanto 6 milioni di euro serviranno per estendere la garanzia statale sui prestiti tra gli 800mila e i 3 milioni di euro. La terza mossa vale 4 milioni: sono fondi per il sostegno alla patrimonializzazione delle imprese. E poi un “ponte sul digitale”: 3 milioni da dividere in finanziamenti small, in parte a fondo perduto, fino a 15mila euro per imprese piccole o piccolissime che investano in soluzioni digitali.Resta da valutare il rischio overbooking: più richieste rispetto agli stanziamenti previsti. «Stiamo ragionando su un meccanismo di assegnazione che preveda massima trasparenza e linearità - spiega l’assessore al Lavoro Michele Fioroni - possibile che alcune misure saranno rifinanziate nel secondo step e ragioniamo anche di un’azione coordinata con fondi privati, ad esempio i consorzi fidi dell’artigianato».Il fattore tempo è un elemento decisivo. Per questo Palazzo Donini ha stanziato un altro milione di euro di garanzie regionali alle banche che in questi giorni stanno anticipando l’erogazione della cassa integrazione: «Per fare in modo di abbreviare al massimo i tempi di pagamento», rimarca Fioroni. Ad oggi sono 7mila e 700 le domande presentate per oltre 20mila lavoratori dipendenti ed un totale di oltre 4 milioni di ore di cassa richieste. SPORT Nei giorni scorsi è arrivato un grido d’allarme anche dal mondo dello sport: tante società rischiano di saltare e di non poter garantire l’attività dei settori giovanili. La giunta sta studiando un bando di finanziamento per l’impiantistica sportiva.Infine uno specifico capitolo riguarderà l’editoria umbra. «Altro settore in forte sofferenza a causa del virus».La mossa sul fronte economico da parte della Regione punta ad aiutare il sistema produttivo: «Ci rendiamo conto delle difficoltà che stanno vivendo imprese e lavoratori umbri in questa fase complessa - rimarca la presidente Donatella Tesei - ed abbiamo voluto prevedere un pacchetto di aiuti economici, interamente finanziati con fondi del bilancio regionale, senza tagli ad altri capitoli di spesa e senza rimodulazioni di poste di bilancio, ma grazie ad un lavoro certosino che ha fatto recuperare somme non utilizzate»