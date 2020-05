Prima domenica post lockdown: piromani scatenati nei parchi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Prima domenica nei parchi post lockdown e piromani scatenati: almeno cinque gli incendi in aree verdi o nelle loro vicinanze bloccati da vigili del fuoco e carabinieri forestali.Carabinieri forestali e guardia di finanza, assieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti ieri pomeriggio al Percorso verde dove si è sviluppato un incendio in mezzo alle tante persone che hanno affollato fin dal mattino il maggior parco cittadino. Il pronto intervento ha bloccato l’emergenza sul nascere, e il sospetto è che qualcuno (per sbadataggine o di proposito è ancora da capire) abbia causato le fiamme con un mozzicone di sigaretta. Altra area verde e altra emergenza al parco fluviale Hoffman di Foligno, dove i volontari dell’Associazione nazionale carabinieri in servizio anti assembramenti hanno segnalato un incendio a vigili del fuoco e carabinieri.Anche in questo caso le fiamme sono state velocemente domate, con parecchie persone allontanate, e anche in questo caso sono in corso accertamenti per stabilire chi possa aver “lanciato” la cicca che ha dato il via alle fiamme.Altri due incendi, i vigili del fuoco li hanno spenti a Sant’Eraclio e San Giacomo di Spoleto: anche in questo secondo caso, lungo una pista ciclabile.Dove per i carabinieri forestali potrebbe esserci la mano di un piromane vero e proprio è in un incendio a Gualdo Cattaneo. Anche in questo caso, indagini in corso.