«Ragazzi non potete stare in strada»: Perugia, donna aggredita con lo spray al peperoncino

PERUGIA - Nel pomeriggio di Pasquetta disavventura per una donna che abita a Strozzacapponi, periferia cittadina. La donna ha visto tre ragazzi passeggiare e gli ha ricordato che era meglio stare a casa. I tre hanno risposto con gesti tutt’altro che gentili. La donna non si è data per vinta, ha lasciato la finestra del primo approccio ed è scesa in strada.Loro, per tutta risposta le hanno spruzzato addosso spray al peperoncino. Per la donna solo rabbia, nessun danno e chiamata al 113 con la pattuglia arrivata sul posto. Multe a Pasquetta sono state elevate sia dalla polizia che dalla polizia locale. Gli agenti hanno controllato 17 aree verdi, 4 cimiteri e nove automobili con esito negativo al mattino. Al pomeriggio controllate 42 autocertificazioni e sono scattate tre multe per 3 automobilisti: uno sorpreso in via Settevalli tropo lontano da casa, uno di origine cinese a Ponte Felcino e un residente a Todi pizzicato senza motivo a nel capoluogo.