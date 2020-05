Ultimo aggiornamento: 08:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Il 18 dietro l’angolo, il rebus di qualche protocollo Inail, ma soprattutto il futuro. Donatella Tesei guarda all’Umbria, dice con forza turismo, spiega come vuole la nuova sanità che non nasce solo con l’emergenza e apre un fronte sull’economia. Che è a pezzi dappertutto, che qui parte due scalini sotto anche senza l’emergenza coronavirus. Il fronte è questo: venite a investire in Umbria, dove ci sono le condizioni ambientali per stare tranquilli.«A dirla tutta mi aspettavo qualche cosa prima, cioè che si potesse riaprire dall’11».«Semplice, per aprire in sicurezza avevamo tutto in ordine. Abbiamo lavorato con la nostra sanità, con l’università e con le categorie proprio per consentire all’Umbria di ripartire bene, prima e in sicurezza. Ci era stato detto che bisognava attendere anche per il commercio al dettaglio le linee guida Inail. Poi scopriamo che era come aveva detto l’Umbria: c’erano da rispettare le stesse norme per i negozi che avevano già aperto il 4 maggio».«Siamo pronti a far ripartire tutto quello che era previsto l’11 e il 18. Quindi bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici. Al momento sul sito dell’Inail sono uscite le linee guida per ristoranti e balneazione. Mancano per parrucchieri ed estetisti. Conto di averle entro domani(oggi, ndr) in modo da comprendere tutto nell’ordinanza».«Sì, ci stiamo lavorando. All’inizio ci siamo focalizzati, nel presentare il nostro calendario di riaperture, sulle attività economiche. Anche perché lo sport si stava muovendo su protocolli nazionali. Ma ci saremo anche lì».«Calibriamo l’intervento anche in base alle necessità indicate dagli operatori. Sempre nel rispetto delle norme. Anche perché per noi il turismo è strategico. E nella Conferenza Stato-Regioni abbiamo posto il problema degli spostamenti, non solo tra le regioni confinanti. Ci sono regioni, penso a quelle del Sud, che vogliono rimanere più chiuse. Anche in questo caso aspettiamo le indicazioni del governo con il nuovo Dpcm».«Sì. E stiamo preparando un’importante campagna promozionale. Credo che se tutti, operatori e clienti, rispetteranno le norme sul distanziamento, potremmo ottenere risultati importanti. Qui da noi c’è un distanziamento naturale, legato alla conformazione del nostro territorio. Possiamo dare al turista una tranquillità vera e una nuova visione di fare turismo».«Mi dicono che come tutti, sono preoccupati per la situazione economica. E anche più che preoccupati. Abbiamo riaperto le industrie, le attività produttive che si potevano aprire. Ci facciamo carico dei problemi dell’Umbria ben consapevoli che i problemi li avevamo ben prima del Covid-19. Ecco perché rimoduliamo i fondi europei, mettiamo in campo azioni per aiutare le imprese e abbiamo messo sul piatto 20 milioni per il sociale e per i più deboli».«Innanzitutto non molliamo, come ci viene chiesto, sul fronte della sanità, dei controlli e della sicurezza. Voglio essere ottimista tornando al turismo e dire che quello è un comparto che ci può far fare la differenza e che nel 2021 ci saranno belle sorprese. Ma dico anche che l’Umbria non è solo un bellissimo posto per venire in vacanza. Siamo pronti ad aprire le porte alle imprese che vogliono investire. I dati scientifici dimostrano, rispetto all’emergenza che stiamo vivendo, che nelle zone meno congestionate, meno antropizzate, si vive in maniera più sicura. L’Umbria è tutto questo ed è una carta da giocare».«Il sistema ha retto bene. Avevamo aperto un percorso, anche con l’Università, che si è fermato per l’emergenza ma non è interrotto. La pandemia ci ha fatto guardare meglio tutto l’andamento del comparto. Sappiamo ancora meglio dove intervenire. Il dialogo sul riassetto va riannodato con un percorso di condivisione. La sanità umbra ha delle eccellenze, ma ora deve tornare a essere attrattiva».