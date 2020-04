Troppo vicini? In fabbrica suona l'allarme

BASTIA UMBRA - La sicurezza pesa dieci grammi, sembra un portachiavi, misura pochi centimetri quadrati e diventa strategica nella ripartenza di un’azienda che è un gigante nel suo settore. La Isa apre tutte le mattine a 250 addetti e non solo li veste da capo a piedi con mascherine, guanti e occhiali o visiere. Ma gli mette il tag dell’Isa Safety sistem che permette di misurare in tempo reale il distanziamento sociale. Se un addetto arrivata a meno di un metro e mezzo dal compagno di linea e ci sta più di quindici secondi, arriva il bip che annuncia l’allarme.

«È un sistema-racconta Angelo Renga, in rappresentanza della Rsu-che noi sindacati abbiamo condivisocon l’azienda. Il protocollo è stato realizzato insieme.Siamo tranquilli, sono tranquilli i mie colleghi che sono stati richiamati al lavoro su base volontaria.Solo chi ha situazion i familiari particolari e difficili da gestire in questo momento ha preferito continuare a stare a casa. Io, se devo dirla tutta, mi sento più tranquillo in fabbrica che al supermercato. E sono sicuro che quando torno a casa stanno al sicuro anche i miei cari».

Per l’azienda che fattura 130 milioni, vendendo sistemi refrigeranti e arredamenti per bar, ristoranti, gelaterie e grande distribuzione in 107 paesi del mondo, quel bip sviluppato con Hewlett Packard Enterprise (si chiama Swat - System Workers Advance Tracing ed è tra le prime aziende italiane ad applicarlo), è il chiodo fisso della sicurezza nei mesi del Covid-19. Ancora Renga: «Con l’ad Marco Giulietti facciamo videoconferenze quotidiane per vedere come sta andando, per affinare ancora il sistema». L’appuntamento è in fabbrica al primo turno. Termoscanner per misurare a tutti la temperatura, con i capireparto in prima fila. Eppoi,dopo la vestizione, arriva il tag: una scatolina bianca che è collegata via bluetooth al telefonino. Quando la distanza scende per troppo tempo(oltre i 15 secondi) sotto il metro e mezzo, suona. Suona anche il telefonino dove c’è la App aziendale. E sul display dello smartphone appare l’avviso: “Allarme, sei troppo vicino a un’altra persona”.

«Il sistema- spiega Giampiero Mariottini, marketing manager di Isa-è realizzato per garantire la privacy di chi lo utilizza. Il numero del tag che viene appeso alla tuta di lavoro è collegato alla matricola del dipendente. Non serve per seguire gli spostamenti durante il lavoro. Serve solo, nella malaugurata ipotesi che un addetto risulti positivo, per tracciare gli eventuali contati sotto soglia con i colleghi. In modo che la Asl ne possa prendere visione».

Mac’è altro che significa sicurezza, allo stabilimento di Ospedalicchio, inaugurato tre anni fa, 65mila metri quadrati per 20 milioni di investimento. Per esempio per andare in bagno c’è il semaforo. Rosso quando i servizi sono occupati poi giallo e verde. C’è la possibilità di disinfettare i guanti la lavoro e le mani in uscita dal turno col disinfettante autoprodotto, acqua e alcolpertenerelontanoirischi. Lepostazionidi lavorosonoprotette con pareti in plexiglass, chiuse lemacchinette del caffèe i distributori automatici, chiusa la mensa,glioperaisiportanoilpranzoda casa e consumano in linea. Iper protette anche le operazioni da fare in due quando ci sono lamiere da montare sui frigo. E dal magazzino ipezzi che servonoper il montaggio arrivano dopo una chiamata con la radiolina dal capo reparto al collega che smista i pezzi. C’è da difendere un’eccellenza dell’Umbria che a regime paga stipendi a ottocento persone e adesso ha ripreso, in linea con le scelte del governo, solo per la produzione che riguardalagrandedistribuzione.

