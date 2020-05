Cuore di Lions, cinque milioni per battere il coronavirus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Quasi 5 milioni di euro raccolti e donati dai Lions italiani per battere il Coronavirus. Nella importante cifra è compreso il contributo di 350mila dollari messi a disposizione dalla Fondazione Lions Club International la cui sede centrale opera ad Oak Brook, Chicago. Con questi euro sono stati acquistati e donati ad ospedali, Asl, comuni e cittadinanza, dall’inizio dell’emergenza coronavirus ad oggi, apparecchiature sanitarie, dispositivi di protezione, derrate alimentari. Ora, dopo gli interventi dedicati alle strutture e alle Rsa, si ampliano quelli tesi al sostegno delle famiglie in difficoltà. Il tutto reso possibile dalla presenza dell’associazione su tutto il territorio nazionale.«Sbigottiti dalla violenza di questa epidemia - ha raccontato Luigi Tarricone, attuale presidente nazionale dell’Associazione - ci siamo subito posti a fianco delle istituzioni, anche attraverso i nostri soci medici che operavano in prima linea o presenti nelle amministrazioni locali, raccogliendo le loro richieste. Grazie ai nostri 1.300 club e ai 40mila soci siamo riusciti a generare un’azione rapida e capillare». Il presidente nazionale poi entra nel dettaglio passando ai dati specifici: «Il 27% di questo importo (1.300.000 euro), è stato destinato all’acquisto di centinaia di migliaia di dispositivi di protezione per gli operatori sanitari: mascherine, guanti, calzari, visiere, camici e tute monouso; oltre 2.688.000 euro, pari al 56% del totale, sono stati impiegati per l’acquisto di attrezzature medicali di alto livello, riutilizzabili al termine dell’emergenza».In tutta Italia, i Lions hanno consegnato agli ospedali respiratori per terapia intensiva, analizzatori per tamponi, apparecchi per ossigenoterapia, ecografi, monitor, siringhe elettriche, tablet e altro ancora.Ma Tarricone annuncia che l’azione dei soci non si arresta qui, infatti sta proseguendo adattandosi alle priorità del momento. Se ventilatori polmonari e dispositivi di protezione sono stati la prima preoccupazione, ora l’obiettivo si sposta sul sostegno alla popolazione iniziando a progettare gli interventi a supporto della ripartenza della nostra economia, tanto che: «Oltre 830mila euro (17% del totale) hanno già finanziato l’attività di sostegno sociale: spese solidali, donazioni di prodotti alimentari alle famiglie e a mense aperte a coloro che sono in difficoltà».