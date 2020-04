Coronavirus, a Perugia mascherine low cost

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Mascherine, disponibilità e costi. Questioni diventate essenziali dall'inizio dell'emergenza coronavirus.Le mascherine sono presenti in due farmacie su tre, e con forti differenze di prezzo. Lo afferma un'indagine condotta nei capoluoghi di regione dall'osservatorio istituito dal Centro Studi Nazionale Ircaf lunedì e martedì scorso, all'indomani dell'Ordinanza del Commissario Arcuri del 26 aprile che fissava il prezzo massimo, su 282 farmaciecontattate telefonicamente. Secondo la survey solo il 67% delle farmacie hanno in vendita le mascherine chirurgiche monouso o «usa e getta».E per quanto riguarda i costi, cosa emerge? Che Perugia è uno dei capoluoghi più virtuosi d'Italia. Il prezzo medio delle mascherine chirurgiche usa e getta registrato nel corso delle due giornate di rilevazione è risultato di 1,59 euro, con forti differenze tra le diverse città: Torino 2,22 euro, Aquila 2,01, Venezia 1,99, Aosta 1,95; all'opposto registriamo icosti più contenuti a Trieste con 0,59 cent di euro, 1 euro a Campobasso, 1,14 a Napoli, 1,17 a Firenze , 1,48 a Palermo, 1,50 a Perugia e Genova, 1,51 a Bologna e 1,52 ad Ancona.