© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA Corrono, con la stessa super velocità di. E corrono perché, con la chiusura forzata nelle case, la gente si rivolge al web per ormaiper qualunque cosa. In queste ultime due settimane anche e soprattutto per incrementare i propri risparmi, chi ce li ha, o per riuscire a risparmiarne attraverso i buoni pasto. A correre sono le, che probabilmente quasi mai come in questo periodo di chiusura quasi totale dastanno mietendo vittime. Secondo quanto si apprende, anche alla polizia postale di Perugia sono arrivate denunce in serie per cercare di contenere al massimo le conseguenze negative del raggiro.Una delle ultime truffe riguarda investimenti di denaro. Il gioco truffaldino, raccontato così, appare piuttosto semplice da scoprire ma vanno tenute a mente due considerazioni: la prima è che ci si trova di fronte a professionisti in grado di “impacchettare” il raggiro nel modo migliore e la seconda è che proprio in questi giorni di reclusione in casa inevitabilmente molte persone entrano più in contatto con le organizzazioni criminali che agiscono sul web.In questo caso tutto parte con una telefonata da un numero straniero: dall’altro capo c’è una sedicente società che invita a investire soldi su delle piattaforme di investimento. Se l’aggancio funziona, ecco la vittima vedersi arrivare un link perscaricareun’applicazione: da questo momentosi entrainun giro di soldi da inviare su conti correnti esteri, ma soprattutto attraverso l’app la vittima riesce a vedere come l’investimento funzioni, visto che si realizza un guadagno giornaliero.Ma qui arriva l’inghippo: alla richiesta di riscuotere i soldi arrivano dinieghi dal momento che, dicono i sedicenti investitoti, «la borsa sta andando male». La situazione si trascina per qualche giorno finché della società di investimenti l’investitore ormai vittima del raggiro non ha più notizie. Una truffa che avrebbe già portato via qualche decina di migliaia di euro dai risparmi delle vittime.Un’altra truffa che sta girando, in questo caso su whatsapp,annuncia l’introduzione dei buoni spesa elargiti dai Comuni. Cliccando sul link e sui campi richiesti si forniscono dati sensibili con i quali i malviventi possono servirsi per vari scopi, anche per svuotare i conticorrenti. Il consiglio ovviamente diventa quello di segnalare alla polizia postale e alle altre forze dell’ordine tutti i tentativi di truffa online.