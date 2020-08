Coronavirus, altri 19 casi in 24 ore: sono 76 nell'ultima settimana

PERUGIA - Altri 19 nuovi casi di coronavirus (su 1.162 tamponi eseguiti) sono stati accertati nelle ultime 24 ore in Umbria, dove si registra anche un guarito in più, secondo i dati ufficiali della Regione. Secondo quanto si apprende dal Dashboard dell'Ente, sono 76 le persone contagiate nell'ultima settimana.



Nessuno dei nuovi contagiati ha avuto bisogno del ricovero: sono quindi scesi a 12 i pazienti con il Covid nelle strutture sanitarie umbre, di cui uno in terapia intensiva. Le persone guarite sono complessivamente 1.394.



Sono 1.455 le persone in isolamento.Complessivamente i tamponi eseguiti nel corso della pandemia in Umbria sono stati 141.947. Ultimo aggiornamento: 17:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA